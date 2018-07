La marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus no sería la única gran baja del Real Madrid en este mercado de fichajes 2018-19. Y es que en Italia, medios de este país apuntan a que Karim Benzema podría ser el próximo protagonista de un gran traspaso en la Serie A.



Y sería nada menos que el Napoli el club interesado en sus servicios a partir de agosto de este año. Tal como apuntan en Italia, Carlo Ancelotti le ha pedido a Antonio De Laurentis, dueño del equipo, hacer un esfuerzo de 45 millones de euros para contratar al delantero francés.

En San Paolo ve con buenos ojos la llegada de un delantero de la calidad de Benzema . Aunque su última temporada en Real Madrid no ha sido buena, el francés no ha perdido la confianza de Ancelotti, quien volvería a tenerlo a sus órdenes luego de tres temporadas.



En tanto, al Real Madrid no le desagradaría vender a Benzema para así tener dinero suficiente que le permita rearmar la plantilla. Robert Lewandowski y Harry Kane suenan como posibles sustitutos del crack francés. Si en Valdebebas vendieron a Cristiano Ronaldo, no dudarán en hacer lo mismo con el 'gato'.