Lo quiere a su lado: Cristiano llamó a ex crack del Real Madrid para que fiche por Juventus

¿Tendrá que ver lo que hizo para decidir su futuro? Cristiano Ronaldo espera sumar un nuevo socio en el ataque de Juventus para la próxima temporada y tiene en mente al futbolista ideal para ocupar esa posición: James Rodríguez. El aún volante del Bayern (préstamo), pero perteneciente al Real Madrid hasta 2021, podría llegar a Turín como uno de los fichajes 2019-20.

El diario español AS sostiene que Cristiano Ronaldo llamó telefónicamente a James Rodríguez para ver cómo será su futuro. La intención del ex Balón de Oro y FIFA The Best fue para convencerlo de no quedarse en Alemania y marcharse a Juventus.

Como se recuerda, Cristiano y James compartieron juntos en el Madrid durante tres temporadas completas. El colombiano era el socio del luso, hasta la llegada de Rafael Benítez y Zinedine Zidane, quienes lo mandaron a la banca.

El deseo del ahora brack bianconero, por tener como compañero al ex Porto y AS Mónaco, no es nuevo. El pasado 10 de diciembre, en entrevistas que publicaron La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, tuvo declaraciones que tuvieron resonancia.

Cristiano Ronaldo, en ese entonces, mencionó a James como uno de los jugadores ideales para compartir en la Vecchia Signora. El internacional con la Selección de Portugal, además, habló de Isco y Marcelo.

Por el momento, el 'cafetero' está cedido al Bayern hasta el final de temporada. Los alemanes pueden efectuar la opción de compra a Real Madrid. No obstante, el volante ya avisó a los directivos que no desea seguir.