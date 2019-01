Tras pocos minutos en el Real Madrid de Solari: Isco Alarcón ya tendría fecha de llegada a Juventus 

Isco no la pasa bien en el Real Madrid. El volante español no tiene los minutos que requiere al no estar en los planes de Santiago Solari, una clara muestra fue su suplencia ante la Real Sociedad, por lo que su salida parecería inminente.

Según "Tuttosport", Alarcón está en los planes de Juventus para el mes de junio. Lo requerían lo antes posible; sin embargo, para que llegue es necesario que Paulo Dybala deje el equipo, algo que es poco probable en este mercado de invierno.

Ofertas por el argentino no falta. PSG, Bayern y Manchester City preguntaron por él, pero Juventus ha rechazado las opciones porque no llegan a los 100 millones de euros que piden.

Isco no tiene en sus planes dejar este mes el Real Madrid, pero si la situación continúa incómoda con Solari, tendría que cambiar de forma de pensar si quiere tener minutos.

El técnico del Real Madrid incluso prefirió ante la Real Sociedad, colocar a Vinicius Junior como titular antes que Isco. Algo que podría ser la gota que rebalse el vaso.