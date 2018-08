La Roma ha sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado para esta temporada de la Serie A. Por ejemplo, se llevaron a Steven N'Zonzi, Justin Kluivert, Javier Pastore y al portero sueco Robin Olsen. El mercado de pases en tierras italianas cerró el pasado 17 de agosto y antes que cierre el libro de pases buscaron hacerse con los servicios de Marcos Llorente, delReal Madrid.

El diario AS sostiene que la directiva de la Roma encabezada por 'Monchi' trató de llevárselo hasta el último día del mercado del campeonato italiano. El pedido del dirigente no llegó a buen puerto, pero no se quedará de brazos cruzados ya que indican que en enero volverán a la carga por Marcos Llorente para sacarlo del Real Madrid.

La resistencia del Madrid por soltar a Llorente se debe a que debilitarían el mediocampo ya que no habría muchos recambios. Como se recuerda, el croata Mateo Kovacic se marchó cedido al Chelsea por una temporada. La 'Loba' no ha sido el único club que ha preguntado por sus servicios.

Tanto Villarreal, Deportivo Alavés y Espanyol han sido otro de los clubes que han tocado a la puerta del Santiago Bernabéu. La única opción para que se marche sería que llegue un volante de nivel al plantel, y los merengues no se planteen fichar en esa posición en los días que restan del mercado.

De otro lado, Real Madrid ya se prepara para lo que será su segundo partido por la Liga Santander 2018. Los dirigidos por Julen Lopetegui visitarán este domingo al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi.