Cristiano Ronaldo no la pasa tan bien en Juventus. El delantero portugués aun no anota en la Serie A y preocupa que su gran número de goles por temporada que sumó en Real Madrid no lo pueda trasladar a Italia. Sin embargo, esto no lo detiene y no deja de entrenar. La foto ya es viral en Instagram.

El portugués compartió en sus redes sociales la imagen en la que se le nota estirando y realizando ejercicios en casa. Recordemos que el último sábado Juventus enfrentó a Lazio y el portugués jugó los 90 minutos.

Cristiano Ronaldo estirando en casa tras el partido con Lazio. (Instagram)

Cristiano siempre se ha caracterizado por ser un profesional y cuidar su cuerpo al máximo. La imagen en Instagram lo confirma. El exManchester United jamás descansa y siempre se mantiene activo.

Los hinchas estaban ansiosos porque Cristiano encontrase las redes en su debut en casa el sábado y había un aire de expectativa nerviosa en el Allianz Stadium.



Fue mayormente invisible en la primera mitad y solamente tuvo un toque en el área rival. Lo más cerca que estuvo de anotar fue cuando su mano pareció rozar el disparo de Federico Bernardeschi, que fue atajado por Strakosha.