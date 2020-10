A inicios de año, Christian Eriksen decidió cambiar de aires y dejar Tottenham para llegar al Inter de Milán. A pesar de contar con minutos y hasta la titularidad en el equipo de Mourinho, optó por un nuevo desafío en su carrera profesional.

Casi diez meses después, las cosas no han salido como esperaba. Para Antonio Conte no es una de las primeras opciones dentro del once que tiene el italiano en su cabeza. El danés es hoy en día una pieza de recambio. Esta situación ha generado la incomodidad del ex Ajax.

En más de una oportunidad se ha referido al tema. Tal como sucedió en la última fecha FIFA, tras el choque entre Dinamarca e Inglaterra, donde Eriksen anotó el gol de la victoria para su selección.

“Estoy feliz cada vez que vengo a la selección porque aquí sí juego y eso me hace feliz. Por supuesto, como todo el mundo sabe, muchas cosas han cambiado y en el Inter no juego tanto como en el Tottenham. Yo sigo entusiasmado cuando vengo con la selección, independientemente del club en el que esté”, señaló.

Este viernes volvió a mandarle un ‘dardo’ al estratega italiano. Sucedió durante una charla con los fanáticos de la Selección de Dinamarca, organizada por la federación del país escandinavo.

“¿Por qué no juego? Llama a Conte y pregúntale. Hay que preguntarle al entrenador, porque las decisiones son suyas”, afirmó el futbolista de 28 años.

