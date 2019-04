"Bonucci no es estúpido, pero...": el contundente mensaje de este exjugador del Barcelona tras el caso de racismo

Fueron duras las palabras que usó Lilian Thuram, exjugador de la la Juventus y del Barcelona, para criticar las declaraciones de Leonardo Bonucci por lo sucedido con Moise Kean en el estadio del Cagliari. El jugador de 19 años sufrió ataques racista y el defensor dijo in situ que el problema de racismo en el fútbol es "50-50", ambas partes son culpables.

A raíz de ello, Lilian Thuram, exjugador de la Juventus, no se guardó nada y lo criticó, como lo hicieran Balotelli, Yaya Touré, entre otros. "Kean debe sentirse orgulloso en la adversidad. Todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci. A ellos les gustaría que renunciaran. Bonucci dice lo que mucha gente piensa: que los negros merecen lo que les sucede", aseguró.



Además, su cuestionamiento fue más allá. "La pregunta correcta para Bonucci sería, ¿qué hizo Kean para merecer tanto desprecio? Bonucci nunca les dice a los hinchas que están equivocados, sino a Kean, que lo está buscando. Es como cuando una mujer es violada y algunas personas hablan de la forma en que va vestida. Es a causa de esta gente por la que las cosas no avanzan ", afirmó en declaraciones a 'Le Parisien' que recoge 'La Gazzetta'.



" Bonucci no es estúpido, pero tiene una idea de la sociedad y sus intenciones son simplemente vergonzosas. Debemos ser claros sobre el racismo", sentenció. Quedó clara su posición y lo que piensa al respecto. A pesar de cómo Bonucci quiso retractarse, no hubo contemplación de parte del exjugador.

