Cristiano Ronaldo intenta pero no puede. Juventus vs. Napoli juegan por la fecha 7 de la Serie A de Italia y a pesar de los intentos por anotar, 'CR7' no puede festejar. Mario Mandzukic abrió el marcador a los 21 minutos de juego y el portugués no quería quedarse con las ganas de convertir.

A los 49 minutos, una salida rápida de la 'Vecchia Signora' terminó en los pies de Cristiano que no dudó en rematar de manera potente en busca del gol; sin embargo, la suerte no lo acompañó y el balón golpeó el palo.

La jugada parecía perdida, pero apareció Mario Mandzukic para recoger el rebote y, con un ligero toque, anotar su doblete y el 2-1 que le da esperanzas a los dirigidos por Allegri para mantenerse en la punta de la Serie A.

El del Allianz Stadium de Turín (norte) vive un cruce de alto voltaje, entre dos equipos que dieron muestra de un gran poderío tanto ofensivo como defensivo y que protagonizaron la lucha por el "Scudetto" también en la última campaña.