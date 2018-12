El Inter de Milán quiere volver a la hegemonía en Europa. Atrás ha quedado ese equipo de Mourinho que había ganado la Champions League, por lo que el proyecto – con más intenciones que proyecciones – pretende hacer de la institución ‘neroazzurra’ una de las más poderosas de Europa, así como lo es en la actualidad la Juventus de Turín. Para lograr títulos y renombre, Inter sabe que requiere de nombres para atraer más fanáticos, por lo que tiene dos jugadores esbozados de cara a la próxima temporada. Uno ya es necesario.



El Inter de Milán ya mostró sus intenciones en Luka Modric hace meses y no ha perdido un ápice ese interés en el centrocampista del Real Madrid, último Balón de Oro. De acuerdo al ‘Daily Mirror’ de Inglaterra, dirigentes del club lombardo, con Giuseppe Marotta a la cabeza, estarían por la labor del convencer al croata para su nuevo proyecto.



Como se sabe, Modric siempre estuvo dispuesto a jugar en la liga italiana, uno de sus sueños de niño, pero Florentino Pérez no pretendía deshacerse de él, especialmente porque estaba nominado al Balón de Oro y ya había pactado la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.



Ahora, el nombre del balcánico no es el único que suena en Milán. De acuerdo al medio inglés, pese a la temporada de Luciano Spalletti, el Inter también iría por Antonio Conte, quien rechazó al Real Madrid hace unas semanas, al no tratarse de un proyecto.