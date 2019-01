El castigo del Inter a Mauro Icardi en medio de los rumores de una partida

En el momento que Wanda Nara, pareja de Mauro Icardi , afirmó que el atacante argentino está lejos de renovar por el Inter de Milán , el club italiano impuso una sanción ejemplar, de 100 mil euros, al delantero por su retraso en incorporarse a la vuelta de las vacaciones.



El hecho de que Icardi sea capitán ha motivado que el Inter se haya inclinado por un castigo más duro, algo que al parecer no le ha gustado al seleccionado argentino.



Icardi debía presentarse de regreso a las prácticas el martes día 8 de enero, aunque se comunicó con el Inter argumentando que iba a retrasarse porque su vuelo había sido cancelado. Así, el argentino retornó a Milán un día más tarde, a tiempo de entrenar este miércoles con sus compañeros. Sin embargo, pese a las excusas, el club decidió castigar su retraso. La multa llega días antes de la reunión para tratar la renovación del goleador.



Desde el final de la temporada 2017-18, Mauro Icardi ha sido vinculado al Real Madrid para ser el nuevo 'killer' merengue en reemplazo de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, y pese a todo lo que se comentaba del atacante argentino, este se quedó en el mercado de fichajes con la camiseta puesta del Inter de Milán.



No obstante, en Real Madrid hay esperanza para hacerse con los servicios de Mauro Icardi. Y es que la cadena TyC Sports indica que el delantero no renovará contrato con su club, el cual vence a mediados del año 2021.



Se menciona que Wanda Nara, pareja y representante deIcardi, se reunió con los dirigentes del cuadro del Giuseppe Meazza y que allí ella les habría comunicado que no acepta la oferta que le hicieron al también ex jugador del Sampdoria.