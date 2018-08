Inter de Milán quiere asegurarse con Mauro Icardi. Para ello, el cuadro italiano fichó a grandes jugadores para que vea el proyecto que tiene el club de cara al futuro. Clasificados a la Champions League, el gran reto del Inter será competir en un torneo, que en las últimas temporadas, ha sido más que todo – a nivel italiano – para la Juventus o la Roma. Por ello, una clasificación a octavos de final sería una gran inyección económica a la institución.



Con Lautaro Martínez y Radja Nainggolan entre otros jugadores, se espera que Icardi se sienta cómodo en Milán para ofrecerle un contrato hasta el 2021. Como se ha especulado en medios españoles e italianos, el delantero argentina se encuentra sondeado por el Real Madrid , tras los fracasos en las negociaciones con Robert Lewandowski, entre otros jugadores.



No obstante, el presidente Florentino Pérez no tiene pensado en invertir los 100 millones de euros que vale su cláusula de rescisión, por lo que – en este caso – el Madrid solo espera que el nuevo seleccionado argentina le pide irse al equipo interista. ¿Llegará algún día? Todo aparente que Icardi seguirá en el Inter, aunque no se sabe a ciencia cierta hasta el 2021.



De acuerdo a Corriere dello Sport, las negociaciones han comenzado inmediatamente, esperándose que la representante y esposa del jugador, Wanda Nara, termine aceptando un vínculo por tres temporadas más. Inter tiene un plan a futuro con Icardi en el equipo.