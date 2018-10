Inter de Milán hará todo lo posible para que Luka Modric sea su eje de juego. Los italianos hicieron todo lo posible para llevárselo en la presente temporada, pero el croata vio impedida su salida por el propio Julen Lopetegui y el presidente Florentino Pérez. ¿El motivo principal? La salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus no permitía – en el plan –la partida de otro crack en la plantilla para el 2018-19. Ahora, el Inter luchará por traerlo para el 2019-20.



De acuerdo a Sky Sports, en un plan millonario, el Inter de Milán tratará de llevárselo en la próxima temporada con un gran contrato por las próximas dos temporadas. El plan es que juegue en la liga italiana en ese lapso de tiempo y luego emigre a Asia para recaudar una buena suma de dinero, tal como lo hacen otras grandes figuras en la actualidad.



Con Marcelo Brozovic, Ivan Perisic y ahora Sime Vrsaljko, Modric se sentiría como en casa en el Inter de Milán. El mediocampista sería el cuarto croata del equipo y no le costaría acostumbrarse a la ciudad. Incluso, como hemos mencionado en anterioridad, el propio Modric ha confesado que de niño siempre deseó jugar en la Serie A. En aquel entonces, la liga italiana era la más fuerte en todo el mundo. Las cosas, sin embargo, ya no son así.



Un proyecto que puede seducir al recientemente elegido mejor jugador del mundo y que se podría redondear también con la llegada a los banquillos de Diego Pablo Simeone. Un fichaje que ninguna de las partes implicadas han desmentido que pueda llegar a producirse en un futuro. Sea como fuere, a los de la capital del Bergamo italiano no les faltan ganas ni razones para volver a ser uno de los “jefes” del futbol europeo y desbancar a la Juventus del trono italiano.