Paulo Dybala, una joya en bruto que no ha sabido brillar del todo en Europa, pese a tener éxito [PERFIL]

¿Quién vendrá después de Lionel Messi en Argentina ? ¿Quién será el que tome la pelota y a punta de velocidad y regates se saque la marca de rival que se le cruce en el camino cuando 'Leo' se retire de la albiceleste? Esas son algunas de las preguntas que en los últimos años se han hecho los hinchas de la selección che. Y que el crack del Barcelona ya cuenta con más de 30 años sobre sus hombros y en un futuro no muy lejano colgará las botas a nivel profesional. Varios que se hicieron esta consulta seguramente se habrán respondido con un nombre: Paulo Dybala. Sin embargo la 'Joya' – quien recibió ese apodo de parte del periodista Marcos J. Villalbo, no ha sabido potenciarse y brillar del todo.

Desde que se puso la camiseta del Instituto de Córdoba en divisiones inferiores, quienes lo vieron en el campo supieron que, cuando sea grande, iba a dar que hablar. Como futbolista de Juventus lo ha ganado todo, pero es en su país en donde no ha podido sacarse la espina de rendir al máximo y construir una sociedad de temer con la máxima figura del 'Barza'. ¿Cómo es que un niño que salió de la clase media argentina se convirtió, en su momento, en uno de los mejores?

DYBALA, CON LA PELOTA AL LADO DESDE NIÑO

Paulo Dybala no tuvo apuros para gozar una infancia relativamente normal. Un 15 de noviembre de 1993 nació en Laguna Larga, Córdoba (Argentina), producto del amor que se profesaron sus padres Adolfo y Alicia. Su padre tenía la esperanza que al menos uno de sus tres hijos se dedique al fútbol profesional. Gustavo lo intentó, pero no tenía el talento para ir por más. De Mariano no se puede decir mucho porque ni siquiera se probó. Es así que en la 'Joyita' depositó toda su fe… y esta no iba a fallar.

"Él se ocupaba mucho de mí y era totalmente dependiente de él. En mi vida, mi familia es todo. Sin ellos no hubiese alcanzado todo en mi carrera", cuenta el delantero. Ni corto ni perezoso, don Adolfo vio más que conveniente que se pruebe en las menores de Instituto. Con una camiseta de Boca Juniors se presentó y 'La Gloria' no dudó en ficharlo. Así empezó su historia en el deporte rey.

El padre de Paulo hizo tremendo sacrificio para llevarlo todos los días a la sede de entrenamientos del club. Bien dicen que cuando se quiere, se puede. Es así que a Adolfo poco le importó los 49 kilómetros que tenía que recorrer desde Laguna, todo para que el sueño de su hijo se cristalice. Todo iba viento en popa porque el aún pequeño futbolista destacaba, pero llegó un baldazo de agua fría.

Paulo Dybala usaba el dorsal '9' en el cuadro de Instituto. (Foto: Cadena 3) Paulo Dybala usaba el dorsal '9' en el cuadro de Instituto. (Foto: Cadena 3)

CUANDO LA DESGRACIA MOTIVÓ A DYBALA PARA SEGUIR

Los años pasaron, Dybala ya se hacía un nombre en las menores de Argentina y el sueño de su padre en verlo a nivel profesional era cada vez más latente. Aunque, la muerte tocó la puerta del seno de la familia y dejó muy golpeado al jugador. Adolfo, cuando Paulo tenía 15 años de edad, falleció debido a un cáncer. "Quizás con él las cosas se me hubiesen hecho más fáciles. Cuando ya no estuvo con nosotros, mi 'vieja' tenía más trabajo, mis hermanos ya andaban en lo suyo y como que andaba un poco a la deriva. Entro a la cancha le pido que me dé fuerzas y me cuide", le contó a TN.

Pese a esto, Paulo Dybala no bajó los brazos y para mantenerse firme en su idea de llegar a lo más alto, optó por pasar a la residencia de su equipo, por lo que recibió el apodo del 'Pibe de la Pensión'. Dos años más tarde iba a debutar en la Primera B Nacional de Argentina (agosto de 2011) de la mano del técnico Dario Franco. En una, el extremo zurdo 'la rompió' en la segunda división en la que, curiosamente, se vio las caras contra River Plate.

Los goles llegaron… y también los récords. Fue el único futbolista de Instituto que anotó dos tripletes en un mismo año y el goleador más joven en un campeonato oficial (con 17 tantos superó nada más que a Mario Kempes). Lo alcanzado en Córdoba ya era para destacar y tuvo la chance de llegar a Primera al enfrentarse a San Lorenzo por la promoción. Perdió y su cuadro se quedó con las ganas, pero Paulo igual iba a dar el gran salto, ese que su padre tanto esperaba.

ITALIA: EL CALCIO COMO SEGUNDA CASA DE DYBALA

Para la temporada 2012-13 de la Serie A, Palermo le 'ganó el vivo' a otros cuadros europeos y se lo llevó por 12 millones de euros a las arcas de Instituto. Debutó un 2 de setiembre de 2012 con el club rosa en el partido que cayó 3-0 a manos de Lazio. Esta derrota iba a ser el prólogo de cómo iba a terminar la temporada para la 'Joya': con solo tres goles y descendido a la segunda división italiana.

No obstante, las cosas iban a cambiar en la Serie B. Si bien es cierto que a nivel individual aún no mostraba lo que hizo en tierras argentinas, en lo colectivo le fue más que bien. Es así que a cinco fechas de final del campeonato, el cuadro rosanero – que ahora juega en la Serie D – confirmó su retorno a la élite del fútbol de ese país. Desde ese momento, todo iba a ser buenos comentarios y goles para el argentino.

Una de las mejores actuaciones de Paulo Dybala en sus primeros años en el fútbol italiano fue en la temporada 2014-15 por la jornada 10. En San Siro, fue parte de la victoria 2-0 contra AC Milan y colaboró con un golazo, dejando en el camino al defensa colombiano Cristian Zapata. Los más de 10 tantos hizo que conjuntos de renombre - no solo italianos sino de Alemania, como Borussia Dortmund - se interesan en él. Una Vecchia Signora se adelantó a todos.

NO SE LE DA LO QUE QUIERE: LA CHAMPIONS

Chelsea y hasta un creciente PSG buscaron a Dybala como sea. No querían dejar pasar la oportunidad de tenerlo en su plantel y por ello ofrecieron hasta cerca de 40 millones de euros. Aunque, su prioridad era seguir en Italia y qué mejor que hacerlo en el más ganador del país: Juventus.

El 14 de julio del año 2015 fue presentado de manera oficial como nuevo jugador bianconero, por el que pagaron 32 'kilos'. En Turín, ha tenido a los mejores jugadores del mundo como compañeros, incluido Cristiano Ronaldo. "Aquí voy a crecer más y voy a retribuir la inversión que han hecho por mí", dijo en su presentación.

Sin haber empezado la Serie A, ganó la Supercopa de Italia, con triunfo 2-0 y con Dybala aportando en el marcador. Es más, el 21 de noviembre los bianconeros ganaron el clásico frente al Milan con un gol suyo. Los títulos locales vinieron de manera sencilla y el gran objetivo era, sin duda, la Champions League, pero no ha tenido a la 'Orejona' de cerca ni por asomo. Los años pasaron y la 'Joya' cayó en su nivel, su cuota goleadora disminuyó y esto incluso le costó el titularato en la última etapa de Massimiliano Allegri como entrenador del club.

Más de 75 goles tiene Paulo Dybala con la Juventus. (Foto: Getty Images) Más de 75 goles tiene Paulo Dybala con la Juventus. (Foto: Getty Images)

Los números de Paulo Dybala en su carrera a nivel de clubes. Los números del argentino Dybala a nivel de clubes hasta mediados de 2019.

ARGENTINA: DONDE MÁS LE PIDEN, PERO NO FUNCIONA

Paulo Dybala ha compartido vestuario en la Selección de Argentina con Messi, Sergio Agüero, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. No ha podido alcanzar un título con la mayor albiceleste y las criticas no cesaron de parte de la prensa argentina, quien le 'reclama' que muestre el nivel que tuvo en su mejor época en Palermo y la 'Juve'. Es más, hasta en Italia ya no lo ven como imprescindible.

"Hace falta que Dybala aparezca y juegue en la selección. ¿Cuántos años tiene? Es un gran jugador y seguro que mejor persona, pero juega con la '10' en Juventus y también debe hacerse cargo. Se lo digo en buena onda”, dijo Claudio Paul Caniggia, ex ganador de la Copa América.

Estadística de Paulo Dybala con la Selección de Argentina hasta 2019. Estadística de Paulo Dybala con la Selección de Argentina hasta 2019.

¿POR QUÉ DYBALA FESTEJA TAPÁNDOSE LA CARA?

Es común ver cuando marca un gol que se tape el rostro, pero ¿por qué lo hace? No se debe a una apuesta con un amigo o algo parecido, sino que todo viene de un film ganador al Óscar en la categoría mejor Película: Gladiador. Él mismo se ve como un gran peleador.

"La máscara es la del gladiador (Russell Crowe). Es una película que la verdad la he visto como 30 veces. En la vida hay que saber levantarse y luchar, pero a su vez se debe entender que hay guerras que no tienen sentido. En el juego de las comparaciones lo hacen con Messi, pero yo no hago caso. El hace lo suyo y yo lo mío", cuenta. ¿Será que el momento de verlo 'romperla' en Argentina se dará pronto? Solo él lo sabe.

Cada vez que anota con Argentina y Juventus, Dybala festeja así. (Foto: Independent) Cada vez que anota con Argentina y Juventus, Dybala festeja así. (Foto: Independent)

PALMARÉS DE DYBALA COMO PROFESIONAL

Instituto de Córdoba: -

Palermo: Serie B (1)

Juventus: Serie A (4), Copa Italia (3) y Supercopa de Italia (2)



PRINCIPALES PREMIOS INDIVIDUALES DE PAULO DYBALA

2014: Incluido en el 11 ideal de la Serie A

2015: máximo asistente de la Serie A

2016 y 2017: Incluido en 11 ideal de la Serie A



► Atlético venció 2-1 a Juventus por la International Champions Cup

► Jugadores históricos del Madrid que llevaron el dorsal '7'

► Bombazos en el mercado de fichajes de la Premier

► Neymar rompió silencio con mensaje tras denuncia de violación