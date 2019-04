El que quiere celeste...: Varane podría convertirse en el defensor más caro de la historia

El que quiere celeste, que le cueste. Así reza un conocido dicho popular y vaya que en varios casos se cumple a la perfección. Como en el mercado de fichajes del fútbol europeo, donde ya no sorprende ver las increíbles sumas que pagan los grandes clubes por determinado jugador. Y la última operación que podría establecer un nuevo récord sería el traspaso de Raphael Varane nada menos que a la Juventus.



El cuadro italiano viene preparando una serie de cambios en la plantilla tras la desazón en la Champions League, y se plantea reforzar la defensa. El central francés, titular en el Real Madrid , es el principal objetivo, aunque el monto por el que saldría lo convertiría en el defensor más caro de la historia.



En el Bernabéu no quieren dejarlo ir, no al menos tan fácil, pero Varane ya tendría decidido cambiar de aires y asumir nuevos retos. Más aún con su amigo Cristiano Ronaldo esperándolo en Turín. Si finalmente Florentino Pérez no logra convencerlo de quedarse, exigirá una fuerte suma.



Desde España apuntan que la 'Juve' tendría que desembolsar nada menos que 100 millones de euros por el central campeón del mundo, y así superaría a su compatriota Lucas Hernández (el Bayern pagó 80 millones al Atlético) y Virgil Van Dijk, por el que el Liverpool pagó 85 'kilos'.

Pese a los fuertes rumores de la salida de Raphael Varane, el Madrid y Zidane harán todo lo posible para que Varane se quede. El técnico francés tiene la esperanza de convencer a su compatriota para que siga en el cuadro blanco que, por otro lado, estaría estudiando una mejora de contrato.



