Un penal así no se olvida. Gianluigi Buffon reconoció que pudo haberse equivocado en la forma cómo reaccionó ante el arbitro Michael Oliver por pitar el penal con el que Real Madrid avanzaría a las 'semis' de la Champions League eliminando a la Juventus. Pero también dijo que le hace humano comportarse como lo hizo ante lo que creía que estaba siendo una gran injusticia.



"Me mantengo firme en mi postura con respecto a lo que dije después del partido. En eso no tengo duda alguna. Pasaron cinco días y es verdad que endulzaría un poco el lenguaje, pero el Buffon de ahora no es el Buffon de hace cinco días. Fue un acto de coraje, una posición tomada por alguien que no teme a la opinión de los demás, que simplemente se muestra como es", explicó el guardameta italiano.



"A veces te equivocas y exageras. Pero eso es la vida y así es como nací, con mis virtudes y mis defectos. Las elecciones que tomamos son una manera de definir a la persona en la que nos convertimos. Ha sido una semana que me ha hecho experimentar emociones fuertes y hermosas, de pura adrenalina. También es uno de los motivos por los que vivimos", refelexiono 'Gigi' en un acto promocional en Turín, sobre el penal en partido contra el Real Madrid.

Árbitros en defensa de Oliver

El sindicato de árbitros se pronuncia. Marcello Nicchi, presidente del sindicato arbitral de Italia, sentenció las declaraciones de Buffon diciendo que ''debe prestar atención'' y ser consecuente con sus palabras porque ''hay niños siempre escuchando''.



"Si hubiera sucedido en Italia, también habría defendido al árbitro. Los colegiados no pueden ser amenazados antes, durante o después de los partidos", añadió Nicchi, que se suma a las voces en contra del veterano arquero de la Juventus.