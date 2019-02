Le dijo “no” el Real Madrid: el crack mundial que prefiere la casa al Bernabéu

Turín es una ciudad especial para él. Puede haber recibido llamadas de equipos top de Europa, pero nadie lo saca de Italia. Si bien tuvo un tiempo en el AC Milan, Leonardo Bonucci considera que su casa siempre ha sido la Juventus. Ahí ha dado sus mejores años, así como también ganó una reputación mundial gracias a sus buenas actuaciones. A un día del Atlético de Madrid vs. Juventus, el zaguero italiano se confesó en una entrevista con el diario ‘AS’ de España.



"¿El interés del Real Madrid ? Sí, es cierto, estaban interesados en mí", confesó Bonucci al medio español sobre una oferta de parte de Florentino Pérez en el mercado de fichajes de verano, en donde los madridistas buscan un zaguero de garantías para el entonces técnico Julen Lopetegui, cesado para que ahora dirija el ‘Indiecito’ Solari.



“Fue un honor y un placer para mí, significa que he trabajado bien en estos años. Sin embargo, la llamada de la Juventus y el deseo de regresar a casa fueron fundamentales, decidí que los colores de la ‘Vecchia Signora’ me sentaban mejor", agregó el italiano de 31 años.



El zaguero central también reveló que no fue solo por razones futbolísticas las que le llevaron a volver a su antiguo club después de solo una temporada jugando para el Milan. En ese sentido, reveló que su hijo de seis años jugó un papel fundamental en su decisión.



“¿Cómo reaccionó mi hijo Lorenzo? Está feliz porque papá volvió a casa", agregó. “El año pasado casi siempre estuve en Milán y él no podía verme. Fue una de las razones por las que volví", finalizó. A un día del Atlético de Madrid vs. Juventus, Bonucci se concentra para lo que es un partido clave para los italianos en pro de pasar de octavos de final del torneo.