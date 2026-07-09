España no ha mostrado su mejor nivel ni versión durante el Mundial 2026; sin embargo, está en cuartos de final y este viernes jugará ante Bélgica para meterse entre los cuatro mejores de esta edición. Pese a ello, uno de los más criticados es Lamine Yamal, el desequilibrante delantero del FC Barcelona, pero que no ha brillado como se esperaba.

Esto ha generado una gran cantidad de críticas, y hasta se ha cuestionado su titularidad en ‘La Roja’. Como se recuerda, llegó a la competición entre algodones y en la fase final de la recuperación a una lesión que incluso lo dejó fuera de los últimos partidos de la temporada con su club, último campeón de LaLiga.

“Yo creo que puedo ser mejor. Soy muy exigente conmigo mismo. No me sirve con lo que hago. Nunca he dicho ‘vale, es suficiente’. Ni cuando estoy en el Barça he llegado a mi objetivo, así que ahora tampoco. Me las tomo (críticas) como algo positivo. Hay días que dices: ‘Joder, no entiendo que me digan eso’. Pero los días que estás bien, todo el mundo se tiene que callar”, declaró a Mundo Deportivo.

“Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos. Seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y, obviamente, va a llegar ese partido”, añadió sobre lo que se viene para él, de acuerdo a su rendimiento individual y lo que puede aportar.

España venció en octavos de final a Portugal con gol de Mikel Merino. (Foto: SeFutbol)

Luego de un discreto debut con empate sin goles ante la debutante Cabo Verde, España goleó por 4-0 a Arabia Saudita. El primer gol de este partido fue anotado precisamente por Lamine Yamal, quien de esta manera anotó su primer gol en la competencia, aunque fue el único, hasta la fecha.

En la ronda de dieciseisavos de final, ‘La Roja’ no tuvo problemas para eliminar a Austria, selección a la que goleó 3-0 con doblete de Mikel Oyarzabal. Luego, en octavos se impuso por la mínima a Portugal y eliminó a los lusos en el último Mundial de Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo juegan España vs. Bélgica?

El partido entre España vs. Bélgica, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este viernes 10 de julio desde las 2:00 p.m. y se disputará en el SoFi Stadium es un estadio multiusos ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre Francia vs. Marruecos.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica?

En cuanto a la transmisión del España vs. Bélgica, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.

TE PUEDE INTERESAR