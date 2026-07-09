Las selecciones de España y Bélgica animarán uno de los choques más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Este enfrentamiento es más que especial para uno de los protagonistas, el portero Thibaut Courtois, quien defiende el arco de ’Los Diablos Rojos‘, pero que vive en la capital española hace varias temporadas y juega en el Real Madrid.

En la rueda de prensa previa al partido, compartió sus sensaciones y lo que significa en lo emocional jugar ante la selección del país donde vive tanto él como su familia, los mismos que también tendrán el corazón dividido cuando ruede el balón en el SoFi Stadium es un estadio multiusos ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos.

“Para mí España es mi segunda casa, no diré que me siento mitad español, pero casi. Mis hijos tienen pasaporte español. Es un partido especial, ya me han llegado muchos mensajes de que esta vez no van conmigo. Pero es bonito e intentaremos todo para poder ganar”, dijo el destacado portero.

Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos y avanzó a los cuartos de finales del Mundial 2026. (Foto: Belgian Red Devils)

Por otro lado, y en lo que respecta a lo estríctamente deportivo, Courtois destacó la gran campaña y poderío de España, además de colocarla como una de las candidatas para levantar el trofeo de esta edición.

“España ha ganado la Eurocopa y era un favorito para este Mundial, junto a Argentina y Francia. Y se está cumpliendo. Tienen buen fútbol, la posesión, equipo intenso con presión tras pérdida fuerte. Ellos defienden muy arriba y tenemos que intentar buscar su espalda. No será fácil”, apuntó Courtois.

“Están jugando bien, manejando los tiempos del partido, con calma. Aún no han encajado ningún gol. Todo el equipo y Unai Simón (arquero) están haciendo un gran trabajo. Para nosotros lo primero es marcar un gol y luego no encajar. Pero sabemos que ellos tienen gente muy buena también en el banquillo, así que habrá que estar 100 minutos o más concentrado para no darle ese espacio”, añadió.

Bélgica ganó el Grupo G del Mundial 2026; luego, venció con histórica remontada a Senegal en tiempo extra. Solo hace unos días atrás, se impuso con autoridad sobre Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, en los octavos de final.

¿Cuándo juegan España vs. Bélgica?

El partido entre España vs. Bélgica, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este viernes 10 de julio desde las 2:00 p.m. y se disputará en el SoFi Stadium es un estadio multiusos ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre Francia vs. Marruecos.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica?

En cuanto a la transmisión del España vs. Bélgica, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.

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