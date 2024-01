Este miércoles 17 de enero, Montevideo se convierte en el epicentro del clásico uruguayo cuando Peñarol vs. Nacional se enfrenten en la Serie Río la Plata 2024. El compromiso adquiere una dimensión especial al tratarse de la eterna pugna entre dos gigantes del balompié sudamericano, una oportunidad para seguir sumando números en el historial de estos cuadros. A continuación, entérate de a qué hora juegan y en qué canales ver el enfrentamiento entre los clubes de los entrenadores Álvaro Recoba y Diego Aguirre.

Del 2001 hasta la fecha, Nacional y Peñarol han competido en 25 ocasiones durante los torneos de verano. Los datos revelan una notable superioridad a favor del Bolso, que se ha llevado la victoria en 10 de esos enfrentamientos. Por otro lado, el Carbonero ha triunfado en seis ocasiones, mientras que los otros ocho partidos han concluido en empate, con cuatro victorias para cada cuadro en la vía de penales.

Para esta ocasión, del 10 al 23 de enero, se lleva a cabo la Serie Río de la Plata 2024 en Montevideo, con la participación de 21 equipos procedentes de Argentina (12), Uruguay (9), Chile (1), Perú (1) y Brasil (1). A lo largo del torneo, cada club disputará un total de dos o tres partidos, y el equipo que resulte ganador en cada enfrentamiento será galardonado con un trofeo representativo, y esta vez reunirá a Nacional y Peñarol.

Este será el segundo choque entre los clubes tanto en la pretemporada como en la Serie. Los Aurinegros cayeron por 1-0 contra Newell’s Old Boys en su primer encuentro. Los dirigidos por Aguirre enfrentaron dificultades en un plantel que viene conociendose, ya que son varios jugadores nuevos debido a las varias bajas sufridas para esta campaña con respecto al plantel del 2023.

En lo que respecta a Nacional, en su último enfrentamiento empató 1-1 contra Unión de Santa Fe, logrando luego una victoria en la tanda de penales con un marcador de 4-3. El arquero de los Albos, Facundo Machado, se destacó al detener dos disparos clave. Durante el tiempo reglamentario, Jeremías había anotado el primer gol para el Decano, pero cerca del final, Tiago Banega empató el marcador 1-1 para el conjunto argentino.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Peñarol?

El partido entre Nacional vs. Peñarol se llevará a cabo este miércoles 17 de enero desde las 7:45 de la noche (hora en Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque dará inicio las 9:45 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:45 p.m. En tanto, en México será a las 6:45 p.m.

¿Qué canal transmite el Nacional vs. Peñarol?

La contienda entre Nacional vs. Peñarol será emitida de manera exclusiva en toda América Latina por medio de STAR Plus y VTV+. Si no tienes acceso a esta alternativa, ten en cuenta que podrás seguir el desarrollo del partido de forma detallada en tiempo real mediante la página web de Depor.





