Venezuela vs. Brasil se enfrentarán este jueves 8 de febrero por la segunda jornada del cuadrangular final del Preolímpico Sub-23. El compromiso se realizará en el Estadio Nacional Brígido Iriarte (Caracas), empezará desde las 7:00 p.m. (hora venezolana, 6:00 p.m. en tierras peruanas). Podrás ver la transmisión en los canales DSports (DIRECTV) y Televen. Para conocer todos los detalles de este emocionante partido, visita la web de Depor. No te lo puedes perder.

El próximo enfrentamiento entre Venezuela y Brasil promete ser emocionante y crucial, un duelo sin margen de error. Ambos equipos no lograron la victoria en la primera fase del cuadrangular final del Preolímpico y están desesperados por sumar tres puntos. Además, tendrán en cuenta el resultado previo del partido entre Argentina y Paraguay.

En el inicio de esta segunda etapa, la escuadra brasileña sufrió una inesperada derrota ante Paraguay con un marcador de 1-0, dejando escapar una oportunidad significativa al fallar un penal. Este resultado fue la gran sorpresa de la fecha 1. Con esta derrota, la ‘Canarinha’ acumula dos pérdidas consecutivas, dado que también fue derrotado por la ‘Vinotinto’ en el último encuentro de la fase de grupos.

Por otro lado, Venezuela logró evitar la derrota en el último minuto frente a Argentina gracias a un controvertido penal otorgado por el VAR, en la jornada previa. Con el resultado final de 2-2, el cuadro local mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a los Juegos Olímpicos. Incluso, si logran vencer a Brasil y Argentina no consigue superar a Paraguay, un empate en el último partido podría beneficiarlo.

Es importante resaltar y recordar que Venezuela y Brasil ya se cruzaron en esta competencia. Sucedió durante la quinta jornada de la fase de grupos, donde Venezuela venció a Brasil con un marcador de 3-1. Telasco Segovia anotó dos goles y hubo un autogol de Rikelme. Ahora, se enfrentan nuevamente en un partido crucial, donde ambas selecciones están obligadas a ganar.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Brasil?

El partido Venezuela vs. Brasil se llevará a cabo este jueves 8 de febrero como parte del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. El duelo comenzará a la 6:00 p.m., en el horario de Ecuador, Colombia y Perú. En Venezuela y Bolivia iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Venezuela vs. Brasil?

Si no quieres perderte ni un minuto del Venezuela vs. Brasil, ten en cuenta que se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, Televen y TVES. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi en gira con Inter de Miami