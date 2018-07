Atlético de Madrid vs. Arsenal : se enfrentarán este jueves en el The National Stadium de Singapur (6:35 a.m. hora peruana) por la International Champions Cup 2018 . Los colchoneros de Diego Simeone tienen la misión de prepararse de la mejor manera para su duelo ante Real Madrid por la Supercopa de Europa. Transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica.

Los del 'Cholo' afrontarán este primer duelo de la gira asiática únicamente con nueve jugadores del primer equipo. Los 13 restantes son canteranos que tendrán la posibilidad de mostrarse ante los ojos de Diego Simeone.

Atlético de Madrid vs. Arsenal: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 6:35 a.m. Colombia 6:35 a.m. México 6:35 a.m. Ecuador 6:35 a.m. Argentina 8:35 a.m. Chile 7:35 a.m. Uruguay 8:35 a.m. Estados Unidos 7:35 a.m. España 1:35 p.m.

De las cinco incorporaciones realizadas por Atlético de Madrid para la campaña 2018-19, solo dos están disponible para el choque ante Arsenal el portero Antonio Adán y el mediocampista Rodrigo Hernández. Thomas Lemar, Nehuén Pérez y Gelson, se unirán en los próximos días.

Los 'gunners' iniciaron una nueva etapa en la institución con la salida de Arsene Wenger (22 años en el club) y la contratación de Unai Emery como nuevo entrenador.

Bajo el mando del técnico español, ya han jugado dos amistosos ante clubes amateurs (victorias por 8-0 y 9-0) con la mayoría de los futbolistas titulares, entre ellos Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubemeyang y Henrikh Mkhitaryan.

Arsenal también podrá contar con Mesut Özil, envuelto en la polémica por denunciar racismo por parte de la federación alemana. El volante renunció a la selección y Emery pidió respeto para el jugador. Mientras que el plantel expresó apoyo por el jugador.

Ambos cuadros se encontraron en las semifinales de la Europa League en la temporada pasada. El cuadro español se quedó con la llave tras ganar 2-1 en el global. Posteriormente, los 'Colchoneros' golearon 3-0 al Marsella para coronarse campeones.

Atlético de Madrid vs. Arsenal: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Toni Moya, Montero, Olabe; Correa, Thomas, Rodri, Vitolo; Vietto y Gameiro.



Arsenal: Leno; Bellerin, Papastathopoulos, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Elneny, Mkhitaryan; Ozil, Lacazette, Aubameyang.