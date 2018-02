Hace 10 años no existía aún la 'rivalidad' entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Si bien la 'Pulga' ya se lucía con el Barcelona -en el 2009 ganaría su primer Balón de Oro- en el 2008 el luso era el único monarca del fútbol mundial. Con el Manchester United , 'CR7' vivió, tal vez, uno de sus mejores momentos como futbolistas, y en el campo era imparable. Algo que ya no ocurre a la actualidad.

El propio futbolista luso así lo reconoció en entrevista a con GQ, y admitió que hay "ciertas cosas que hacía cuando tenía 20 años y que ya no puedo hacer". ¿Cómo cuáles? Principalmente, su estado físico ya no es la misma, desde luego. La velocidad, resistencia, potencia y fuerza que exhibía el luso en el United eran otras a las que hoy luce en el Madrid, pese al cuidado extremo que lleva en su vida.



Los años no pasan en vano. Cristiano, hace 10 años, era capaz de dejar atrás en velocidad a cualquier rival que le plantara cara, sus regates también llevaban otra dinámica, e incluso sus remates tenían mayor fuerza y mejor dirección.

"Hay que intentar encontrar un equilibrio, son los pequeños detalles que hacen la diferencia", apuntó el luso. Y vaya que sí lo ha conseguido. Con 33 años, sigue en la cima del balompié, aunque con otras responsabilidades en el campo, pues ya no es el chiquillo que tomaba el balón y no paraba hasta encontrar portería.



Eso sí, su hambre de triunfo la mantiene vigente. "Aún tengo ambición. La gente debe perseguir sus sueños, yo perseguí el mío y quiero seguir haciéndolo, para mejorar y alcanzar aún más logros. Creo que he tenido algunas actuaciones memorables en carrera y no recuerdo ninguna en particular. Trato de enfocarme más en el presente que en el pasado", remarcó.