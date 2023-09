A pocos días de iniciar las Eliminatorias Sudamericanas, las selecciones del continente afinan los últimos detalles con el objetivo de iniciar con pie derecho esta travesía camino al Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026. Por ejemplo, Uruguay, al mando de Marcelo Bielsa, ya trabaja para los encuentros ante Chile y Ecuador, por la primera fecha doble de las Clasificatorias. Así, pues, el combinado charrúa saldrá con sus mejores elementos, teniendo a Darwin Núñez como su máximo referente en la ofensiva. Eso sí, el delantero de Liverpool se mostró emocionado por su presente y se refirió al dorsal ‘9′ que heredará, tras la ausencia de Luis Suárez en esta última convocatoria del ‘Loco’.

“Estoy muy contento de estar de nuevo con la selección. Estuvimos hablando con Marcelo (Bielsa) y me mostró algunas jugadas mías de los partidos anteriores y me corrigió algunas cosas. Ahora me toca ir al complejo y nos encontraremos para conocernos más”, fueron las primeras palabras del atacante de los ‘Reds’ luego de arribo a Montevideo.

“Tengo que estar con la conciencia tranquila. El delantero siempre quiere hacer goles, pero lo importante es hacer un buen partido, que ganemos porque si lo hacemos ganamos todos y si perdemos perdemos todos. Si hago goles, eso suma, pero no tengo un peso o mochila”, añadió.

Consultado sobre la dorsal ‘9′ que heredará en Uruguay, Darwin Núñez reveló que habló del tema con Luis Suárez y confirmó que cuenta con la aprobación del ‘Pistolero’. “Hablé con (Luis) Suárez y le dije que quería jugar con la 9, que iba a tratar de hacer lo mejor posible como lo hizo él jugando con la selección; lo admiro mucho a Suárez y para mí fue una pieza muy importante en la selección y el Mundial porque me ayudó mucho. Le pedí con todo el respeto y me dijo que sí. Si le toca volver, obviamente que la nueve es de él””, aseveró.

Sobre el recambio generacion de Bielsa y el duelo ante Chile

Darwin Núñez también habló sobre la apuesta de Marcelo Bielsa por los jóvenes y aseguró que buscarán a como dé lugar darle una alegría al país uruguayo. “Creo que ahora hay bastantes jóvenes. Marcelo está apostando por los más jóvenes y vamos a tratar de hacer lo mejor posible, representar la selección uruguaya como la representaron los anteriores jugadores y tratar de darle una alegría a todo Uruguay y su gente que nos apoyan, hacer lo mejor posible para llegar al Mundial”, mencionó.

En relación al duelo contra Chile, por la fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el delantero aseguró que será sumamente complicado, pero que están capacitados para poder sacar un buen resultado. “Es una selección jodida, como también somos nosotros y creo que va ser un lindo partido y para ellos será difícil venir a jugar con toda la gente en casa y vamos a ir por esos tres puntos”, sentenció.





