¡Insólito! Francia tocó el himno nacional de Andorra y futbolistas de Albania no quisieron jugar [VIDEO]

El inicio del partido Francia-Albania , de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 , se vio retrasado este sábado unos cinco minutos en Saint-Denis debido a un error con el himno albanés. Por la megafonía del Stade de France se habló de "incidente técnico con el himno albanés", mientras que un miembro del cuerpo técnico de la selección indicó que el himno que sonaba no era el de Albania.



Los hinchas albaneses presentes en el estadio recibieron ese primer himno con silbidos, en señal de desaprobación. Poco después pudo sonar el correcto, que fue seguido de aplausos de todo el estadio. El inicio del encuentro se dio con unos cinco minutos de retraso respecto a la hora prevista

Francia tocó el himno nacional de Andorra y futbolistas de Albania no quisieron jugar. (Foto/video: Twitter)

Deschamps, a pesar de las sensibles bajas de Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, y el bajón futbolístico de Varane, entre otros jugadores importantes, buscará hacerse con los tres puntos en su estadio para no perder pisada ante Islandia y Turquía, todos con nueve puntos de doce posibles.



Como se recordará, Francia no contará con la presencia de Kylian Mbappé, quien se encuentra lesionado. Tampoco estará Dembélé, lesionado también, por lo que se espera que sea Antoine Griezmann quien asuma la responsabilidad de anotar los goles y darle el triunfo.



Francia está en una situación complicada en uno de los grupos más complicados de las Eliminatorias Euro 2020 y necesita ganar con urgencia para empezar a sacar ventajas de sus rivales. Sin embargo, Albania no será un rival sencillo y que tiene delante suyo la gran chance de meterse en la parte alta de la clasificación.



