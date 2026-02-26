Lanús buscará en el mítico estadio Maracaná un nuevo título, cuando este jueves se enfrente a Flamengo, por la vuelta de la final de la Recopa Sudamericana. El granate sacó ventaja de local, luego de imponerse por 1-0, con anotación del delantero Rodrigo Castillo.

Pese al resultado en contra, el ‘Mengao’ parte como favorito, pues tiene una plantilla con jugadores de jerarquía y contará con el apoyo de la hinchada más grande del mundo, además en un escenario imponente.

Lanús postergó su partido por el torneo local ante Argentinos Juniors, por lo que llega descansando a este exigente encuentro ante uno de los clubes más poderosos del continente.

Por su parte, luego de caer en Argentina, Flamengo goleó a Madureira, por la semifinal de ida del Campeonato Carioca. Para este encuentro, que se jugó el último domingo, el entrenador Filipe Luis mandó a la cancha a un equipos mixto entre habituales titulares y suplentes.

Como se recuerda, Flamengo llegó a esta definición luego de conquistar la Copa Libertadores 2025. En el Estadio Monumental de Lima, superó por 1-0 a Palmeiras.

Por su parte, Lanús es el vigente campeón de la Copa Sudamericana. El club granate se impuso sobre Atlético Mineiro en tanda de penales. Durante el tiempo regular, el juego quedó igualado sin goles.

Lanús vs. Flamengo: horarios del partido

El encuentro entre Lanús vs. Flamengo se disputará este jueves 26 de febrero en el Estadio Maracaná, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Lanús vs. Flamengo: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Lanús vs. Flamengo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR