Facebook no es solo aquella red social en la que puedes conversar online, buscar amigos, ver noticias y realizar todo tipo de publicaciones. También es la plataforma en la que se comparte virales de distintas clases y hoy circula un video de Luis Aguiar en que los comentaristas critican duramente su nivel.



Pese a que su llegada a Nacional generó altas expectativas, el exvolante de Alianza Lima todavía no coge el ritmo. Y fue precisamente lo que le recriminaron en uno de sus recientes partidos con 'El Bolso', tal como se ve en un corto clip de Facebook.



"¡Aguiar no corre, tenés que correr, Luis. Con esta camiseta hay que correr!", expresa el relator del partido, según se ve en un video de Facebook que ya se ha hecho viral. Tan molesto como el comentarista estuvieron los hinchas de Nacional.



Finalmente en esta publicación viral de Facebook se puede ver que Luis Aguiar se va de la cancha del Centenario en medio de pifias, lo que considerarse como una reacción del público a su nivel mostrado. Los hinchas esperan que aporte lo mismo que par Alianza Lima en el 2017, año en el que levantó el título.



Recuerda que puedes leer más notas virales sobre fútbol y otros deportes en Facebook haciendo click en el siguiente enlace.