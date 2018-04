Arsene Wenger no la ha pasado bien luego de anunciar su salida del Arsenal al final de la presente temporada. Y es que sus dirigidos no pasaron del empate 1-1 ante Atlético de Madrid el pasado jueves por la ida de semifinales de la Europa League en Emirates Stadium, pese a jugar con un jugador más durante más de 75 minutos (Sime Vrsaljko vio la tarjeta roja).

En tierras europeas ya se habla del futuro de Arsene Wenger y desde la Superliga China se han interesado en sus servicios a partir de la mitad de este año. Así lo apunta el diario AS en su edición digital al mencionar que el técnico francés ha rechazado una oferta de 27 millones de euros por campaña.

El citado medio de la capital española no ha dado cuenta del cuadro de la Superliga China que espera contar con Wenger. Lo que sí sorprende es que ha dejado pasar tal cantidad dinero, sobre todo cuando en el elenco 'gunner' le pagan 9 millones por temporada.

Lo que tiene pensado el también ex estratega del AS Mónaco es probar suerte en otro conjunto de Premier League o irse a la liga española. Como se recuerda, se ha mantenido durante 22 temporadas al cargo del Arsenal (no se llevó el torneo local desde la campaña 2003-04).

De otro lado, el equipo actual de Arsene Wenger se verá las caras este domingo frente al Manchester United por una nueva jornada de la Premier. No hay chance que alcance un boleto para la próxima Champions League.