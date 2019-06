Sí, 'Pipita', uno más: el nuevo club de Italia que busca 'repatriar' a Gonzalo Higuaín

El sol no se puede tapar con un dedo, y un título no puede solucionar conflictos internos evidentes entre Gonzalo Higuaín y algunos de los 'pesos pesados' del Chelsea. Previo a la final de la Europa League, el argentino dejó en claro que su relación con algunos de sus compañeros en Stamford Bridge no era la mejor: encontronazos con Caballero, Pedro y David Luiz. Esos enfrentamientos del 'Pipita', ademas, habrían sido constantes en su corta etapa como 'Blue', que sumados a su bajo rendimiento lo llevarían a salir del cuadro inglés.

Y el destino de Higuaín no sería otro que Italia, pero no la Juventus, no mientras esté Cristiano Ronaldo; y tampoco volvería al Ac Milan, donde no llegó a completar un buena actuación en los seis meses en San Siro. El futuro del delantero de 31 años estaría, entonces, en el cuadro capitalino de la Roma.



Según adelanta 'Radio Radio', la 'Loba' quiere al 'Pipita' como recambio del bosnio Edin Dzeko, quien estaría muy cerca de ser vendido al Inter de Milán.



El acuerdo pasaría, desde luego, por la 'Juve'. El cuadro de Turín busca que el nuevo club del argentino, sea la Roma u otro, pague el traspaso definitivo del futbolista.

Gonzalo Higuaín llegó al Chelsea procedente del AC Milan luego de que la Juventus (dueño de su carta pase) decidiera que no vuelva al plantel debido a la presencia de Cristiano. Como 'rossonero', el 'Pipita' marcó nueve goles en 23 partidos; mientras que como jugador 'Blue' convirtió solo cinco tantos en 19 cotejos.

