En días en donde los mejores jugadores de Europa se ven seducidos por el dinero y se marchan a la Liga de Arabia Saudita con una inaudita facilidad, son pocos los que deciden quedarse en el ‘Viejo Continente’ para seguir compitiendo al máximo nivel. Wojciech Szczęsny es uno de ellos y lo dejó en claro recientemente, cuando fue consultado sobre la posibilidad de dejar el fútbol italiano para seguir su carrera en el Medio Oriente.

En diálogo con la televisión polaca TVP, el portero de la Juventus se refirió a la gran cantidad de futbolistas que están emigrando al balompié saudí y si existe la posibilidad de que él siga ese camino en el corto o mediano plazo. El nacido en Varsovia fue contundente al dar su respuesta.

“¿Fichar por Arabia Saudita? Ya he ganado un montón de dinero en mi vida. Prefiero los retos divertidos y defender la portería de la Juventus es el mejor reto que puede haber. Soy jugador de la ‘Juve’, a no ser que no me quieran”, sostuvo el guardameta de 33 años.

Aunque previamente no se supo de algún rumor que acercara a Szczęsny a la Liga de Arabia Saudita, lo cierto es que los clubes de dicho país no descansan en su afán de tener a los mejores, incluso a los porteros de calidad comprobada en el fútbol europeo. Los dos grandes ejemplos son Édouard Mendy y Bono, en el Al Ahli y Al Hilal, respectivamente.

Enfocado en su séptima temporada con la ‘Vecchia Signora’, el polaco prefiere darle prioridad al ámbito deportivo y no preocuparse por lo económico. En cuanto a los retos con su club para este curso que está por iniciar, el hecho de estar fuera de la Champions League fue un golpe difícil de asimilar. No obstante, solo les queda mira hacia adelante.

“El deseo por ganar el Scudetto es muy grande. Este club está tan acostumbrado a ganar trofeos que siempre quieres otro. Hay frustración por no haber tenido éxito últimamente, pero existe la motivación para volver y luchar por objetivos mayores”, remarcó.

Wojciech Szczęsny no se achica y toma el hecho de estar fuera de las grandes citas internacionales como un aliciente a mejorar. Recordemos que la Juventus había clasificado a la Conference League, sin embargo, fue descalificado por la UEFA por el Caso Plusvalías. “Es lo que es y ahora habrá más tiempo para entrenar como es debido y un poco más de descanso, por primera vez en mi carrera. Para mí no es el fin del mundo”, puntualizó.

Wojciech Szczęsny no tiene intenciones de mudarse a la Liga de Arabia Saudita. (Getty Images)





¿Cuándo debutará la Juventus en la Serie A?

Luego de cumplir con su calendario de pretemporada, la Juventus quedó lista para debutar oficialmente en la temporada 2023-24 con un duro partido por la Serie A. El cuadro dirigido por Massimiliano Allegri jugará este fin de semana frente al Udinese, en el duelo válido por la primera fecha del campeonato italiano. Dicho compromiso está programado para este domingo 20 de agosto desde la 1:45 p.m., se disputará en el Decia Arena y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por las señales de ESPN y Star Plus.





