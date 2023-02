Lionel Messi no se cansa de hacer historia y, este lunes 27 de febrero, sumó su segundo trofeo como mejor jugador en los Premios The Best de la FIFA. Así, el astro rosarino se impuso a otros dos rivales de peso, como Karim Benzema y Kylian Mbappé. Eso sí, tras recibir el premio, el futbolista del París Saint-Germain brindó un emotivo discurso y agradeció el apoyo de su familia en este gran momento de su carrera futbolística.

“Estoy contento de estar aquí, con Kylian y Benzema, que también hicieron un año grandísimo. Quiero agradecer a Scaloni, al Dibu y a todos mis compañeros, porque sin ellos no estaría acá”, fueron las primeras palabras del astro rosarino en la gala de premiación en París.

“Este año fue una locura, porque pude conseguir mi sueño. De tanto pelear, insistir y buscarlo, finalmente llegó (el Mundial) y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Muy pocos lo pueden conseguir y al final lo hice”, añadió.

Cabe resaltar que Lionel Messi, tras ser elegido como el mejor jugador del Mundial Qatar 2022, sumó un nuevo título a sus 35 años: el segundo The Best, tras el logrado en 2009. Ojo, este premio es especial, puesto que el rosarino ha sido finalista en los años 2016, 2017, 2020 y 2021.

Finalmente, la ‘Pulga’ dedicó unas emotivas palabras a su familia. “Quiero agradecer a mi familia, por cómo vivieron este mes tan especial y hermoso. Quedará por siempre en nuestro recuerdo. Les mando un beso enorme a mis hijos que están mirando”, concluyó.

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi

A lo largo de su novel historia, desde que comenzó la entrega de The Best, solo ha habido cuatro deportistas que han podido hacerse con el premio a ‘Mejor Jugador’: Luka Modric, Leo Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. No obstante, el polaco, el luso y el argentino son los futbolistas con más galardones obtenidos.

El actual delantero del Paris Saint-Germain los ha ganado en el 2019 y, recientemente, en el 2022, por lo que es uno de los vigentes poseedores de esta condecoración, alcanzado a ‘Lewi’ y a su clásico contendor, ‘CR7′, que se desempeña en Arabia Saudí y pudo poseer los premios otorgados en 2016 y 2017.

‘Lewy’ y ‘CR7′, a pesar de encabezar la lista con los que ganaron más veces a mejor jugador, no son finalistas para esta edición, por lo que Lionel Messi tuvo la oportunidad de emparejar con ambos deportistas. Además, se convirtió en el primero en conseguir la distinción con dos clubes diferentes. Antes con el ‘Barza’ y ahora con los ‘Parisinos’.





