¡Pura magia! Messi y Zidane se reunieron de una manera nunca vista antes, dialogando sobre diversas experiencias en sus carreras, la realidad del fútbol actual y destacados personajes del balompié, como Diego Maradona, Pablo Aimar y Enzo Francescoli, entre otros. Durante esta conversación, expresaron su pesar por no haber tenido la oportunidad de coincidir en equipos, resaltando la admiración mutua que existe entre el francés y el argentino, ambos campeones del mundo con sus respectivas selecciones.

‘Adidas’ juntó a dos leyendas en una conversación donde el fútbol y calidad desbordaron. Como si se tratara de un cuadrilátero de boxeo, Zinedine Zidane en un rincón, quien analiza el fútbol desde su posición como entrenador por un tiempo, aunque actualmente se encuentra sin equipo desde su salida del Real Madrid. En el otro rincón, Leo Messi, el actual poseedor del último Balón de Oro y campeón del mundo con la selección de Argentina. Mantuvieron una conversación destacada en la que compartieron fascinantes historias del fútbol.

El ex ‘10′ de Francia y el actual ‘10′ de Argentina compartieron cumplidos, evidenciando un mutuo respeto. Zidane entre risas le dijo a Messi: “¿Podrías brindarme un toque de magia? Es lamentable no haber tenido la oportunidad de jugar juntos”. A lo que Messi replicó con una respuesta de halago hacia el DT: “Te tengo un gran respeto y admiración”. Zidane, al referirse al argentino, comentó: “Yo solía jugar un segundo antes que los demás. Tú, tres”, comentó el francés que fue Campeón del Mundo en 1998.

Messi y Zidane, una charla 10 de 10: revisa los temas que hablaron durante la entrevista que mantuvieron. (Vídeo: Adidas).

Gracias a una iniciativa de Adidas, la marca que patrocina a ambos, Lionel Messi y Zinedine Zidane participaron en un encuentro especial donde intercambiaron sus camisetas de campeones del mundo y conversaron sobre fútbol. En la siguiente nota de Depor, descubre los temas más destacados de la charla, que dejó frases memorables para el recuerdo.





Messi y Zidane: una admiración por la ‘10′

La discusión sobre la importancia del número 10 ha desencadenado una ola de emociones. Para Messi, este tema es más que crucial: “Para los argentinos, el 10 es extraordinariamente especial. Solo mencionar ese número y automáticamente nos viene a la mente Maradona. Todos anhelábamos ser como él. Es nuestro referente, nuestro ídolo”, comparte Leo con una chispa de nostalgia.

Además, Messi profundiza en la evolución del mediapunta, una posición que, según él, se ha vuelto cada vez más esquiva. Ambos coinciden en que la figura del ‘10′ ha perdido su protagonismo. En el actual escenario de equipos que adoptan el sistema 4-3-3 y se inclinan hacia formaciones más interiores, Messi reflexiona: “Quedan pocos 10, y ahora muchos se transforman en interiores o extremos falsos. Riquelme, Aimar... son ejemplos escasos. Se ha perdido mucho”, señala Messi con preocupación.

Por su parte, el francés comentó cómo, después de haber usado la camiseta número 10, pasó a portar la dorsal número 5: “Cuando te pones la 10 es una presión más, pero para el que sabe no pasa nada. Al que no sabe, si le pones el 10 es más presión. Yo cuando llegué a Madrid la 10 la tenía Figo. El 5 me gustaba, pero al final importa lo que hiciste en el campo. quien mantenía una buena relación.

En cuanto a las elecciones de dorsales, Zidane optó por el número 5 en el Real Madrid y lo rememora de esta manera: “A Florentino Pérez no le agradaban los jugadores con el 25, 30 o 35. Decía ‘eso no es fútbol, eso es fútbol americano’. Él provenía de una época más antigua, donde los números iban del 1 al 11. En aquel entonces, Sanchís llevaba el 5 y se retiró. Entonces le dije que lo tomaría. Ahora, el 5 tiene un significado especial para mí porque representa mi historia con el Real Madrid”, relató Zidane.





Los ídolos de Messi y Zidane

Estas dos estrellas, que hoy en día son consideradas referentes por muchos jóvenes aspirantes a futbolistas, iniciaron su amor por este deporte inspirados por leyendas que poseían una gran calidad al conducir el balón que los maravilló desde el primer toque. En el caso del argentino, es conocido que quedó fascinado al observar a su compatriota Pablo Aimar en River, mientras que el francés compartió que desde que vio a Enzo Francescoli, supo que el fútbol sería su destino.

“Me encantaba la forma en que jugaba Aimar, destacaba mucho en River; lo admiraba enormemente como jugador”, comentó Lionel Messi. El centrocampista que dejó una marca en Zidane fue otro y jugaba en el Olympique Marsella: “Era Enzo Francescoli. Yo tenía 13 años y cuando lo vi, dije: quiero ser como él, es un mago. Era muy elegante, la forma en que manejaba la pelota. Yo quería hacer lo mismo”. Finalmente, ‘Zizou’ cerró el tema con una gran frase para el recuerdo: “Gracias a Dios todavía juegas, y por eso el número 10 aún existe”.

Asimismo, también tuvo palabras de admiración por Diego, con quien mantenía una buena relación: “Maradona era un ídolo para todo el mundo, no solo para los argentinos. Entonces para ustedes hablar de Maradona, y sobre todo vos con lo que has hecho, al final es muy bonito. De pequeños queríamos tener todos el número 10. Es líder”, aseveró el ex Real Madrid.





Los momentos más importantes de Messi y Zidane en el fútbol

Ambos futbolistas lo ganaron todo: la Champions League, el Mundial, el Balón de Oro, trofeos individuales y más. Sus carreras estuvieron llenas de glorias y premios. Pero, como siempre, hay uno que es especial. El argentino y el francés revelaron cuáles fueron aquellos encuentros que se inmortalizaron en sus mentes.

Para Zidane, su momento especial es muy selecto. Dejó de lado el Mundial que ganó con Francia y las Champions que conquistó con el Real Madrid, optando por lo siguiente: “Es muy complicado elegir uno. Hay un partido cuando estaba en la Juve, contra el Ajax, una semifinal de Champions League. Ganamos en Turín 4-1. No hay mucha gente que se acuerde”. A lo que Messi replicó rápidamente: “Pensé que ibas a decir alguno del Mundial”.

Luego fue el turno del argentino, que actualmente tiene trofeos por doquier. Con 8 Balones de Oro, un Mundial, Champions y una gran cantidad de premios, Messi lleva consigo una mochila llena de logros como futbolista. Pero para él, solo hay un momento glorioso en su carrera. “Siempre es especial hacer goles, tanto en competiciones europeas como en un Mundial. Obviamente en un Mundial es más especial por el contexto, lo que significa, pero depende el partido. Capaz te toca hacer un gol en la final de Champions... Obviamente ese gol en la final fue lo máximo, hacer un gol en la final del Mundial es lo máximo. Los dos podemos decirlo”, contó el jugador de Inter Miami.





Entrevista completa de Lionel Messi y Zinedine Zidane





