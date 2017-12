Pachuca vs. Al Jazira se miden este sábado 16 de diciembre en duelo que definirá al equipo que se quedará con el tercer puesto en el Mundial de Clubes 2017, que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. El partido se jugará en el Estadio Sheikh Zayed desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y 8:00 a.m. (hora mexicana) y será transmitido por la señal de Fox Sports. Los 'Tuzos' buscan el bronce que sería su mejor resultado en la historia del torneo.

En su cuarta participación en el Mundial de Clubes, Pachuca fue eliminado en cuartos de final en las ediciones de 2007 y 2010, terminando en cuarto lugar en 2008, al perder con el Gamba Osaka japonés en la consolación (1-0).



Pachuca vs. Al Jazira: horarios del partido País Hora México 8:00 a.m. Perú 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Venezuela 10:00 a.m. Bolivia 10:00 a.m. Paraguay 11:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Uruguay 11:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. España 3:00 p.m.

Un tercer puesto le permitiría igualar el mejor logro de un equipo de la Concacaf en el torneo, tras el bronce logrado por Necaxa en 2000, Saprissa en 2005 y Monterrey en 2012.



Pachuca llegará con el cansancio de haber jugado dos prolongaciones, primero para derrotar al Wydad Casablanca marroquí en cuartos y luego en la derrota frente al Gremio de Porto Alegre en semifinales .

Y sobre todo les afectará la pesadumbre de haber pasado cerca de hacer historia, en un buen partido de semifinales contra Gremio, que estuvo a punto de ganar, lo que le habría convertido en el primer finalista mexicano de la historia en el Mundial de Clubes, en trece participaciones de equipos aztecas.



"Tenemos que dejarlo todo en este partido", afirma el centrocampista Jorge 'Burrito' Hernández, intentando subir la moral a un equipo dolido tras la decepción contra Gremio pero con el acicate de poder ganar una medalla, la primera para el club en su participación en Mundiales.



Al Jazira, por su parte, llega con la euforia de haber sorprendido, eliminando sucesivamente al Auckland City en el play off preliminar y sobre todo al campeón asiático Urawa Red Diamonds en cuartos de final.

Al Jazira pierde probablemente a su portero titular, héroe del equipo en este torneo, Ali Khaseif, que se lesionó en la semifinal contra el Real Madrid, mientras que Pachuca no podrá contar con el centrocampista Víctor Guzmán, expulsado contra Gremio y uno de sus mejores hombres, autor del tanto de la victoria en cuartos de final contra Wydad.

Pachuca vs. Al Jazira: probables alineaciones

Al Jazira: Khaled al Alsenaani - Musallem Fayez, Mohamed Ayed, Fares Juma, Salim Rashid - Mohamad Al Attas, Yaqoub Al Hosani, Khalifa Mubarak - Mbark Boussoufa; Romarinho y Ali Mabkhout. DT: Henk Ten Cate

Pachuca: Óscar Pérez - Joaquín Martínez, Omar González, Óscar Murillo, Manni García - Jorge Hernández, Erick Aguirre, Erick Sánchez, Keisuke Honda - Jonathan Urretaviscaya, Angelo Sagal o Franco Jara. DT: Diego Alonso

Fuente: AFP