¿Qué partidos se juegan hoy? Este domingo 21 de enero de 2024 promete ser una jornada inolvidable para los amantes del fútbol en todo el mundo. Las principales ligas de Europa, desde la emocionante LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga, entre otras, se encuentran activas y ofrecerán partidos con una gran carga de emoción en esta fecha. Asimismo, Latinoamérica, también habrá partidos de gran interés en algunas ligas como también encuentro de selección que disputarán el Preolímpico Sub-23. A continuación, te presentamos quiénes juegan, los horarios, los canales de televisión y dónde ver. ¡No te lo pierdas!

Este domingo promete ser una jornada futbolística intensa en Europa y América. En LaLiga, destacan 4 emocionantes duelos, siendo los más destacados Real Madrid vs. Almería, Real Betis vs. Barcelona y Girona vs. Sevilla. La disputa por el liderato entre Real Madrid y Almería, así como el intento del Barcelona por acercarse al segundo lugar, añaden un elemento emocionante al torneo.

En la Premier League de Inglaterra, dos enfrentamientos de alta tensión captarán la atención: Sheffield United vs. West Ham y AFC Bournemouth vs. Liverpool, liderado por el colombiano Luis Díaz, que busca consolidar el primer lugar en la Premier League. La Serie A también ofrecerá partidos emocionantes, como Frosinone vs. Cagliari, con el regreso del peruano-italiano Gianluca Lapadula, y el enfrentamiento entre US Lecce y Juventus, entre otros encuentros de importancia.

En la Bundesliga, el duelo entre FC Bayern y Werder Bremen promete ser de alto calibre. Mientras tanto, en la liga de Colombia, partidos significativos como Millonarios vs. Medellín, Junior vs. Bucaramanga y Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera añaden emoción al panorama futbolístico.

Además, en Sudamérica, el inicio de las rivalidades en el Preolímpico Sub-23 con enfrentamientos como Perú vs. Chile y Argentina vs. Paraguay dará inicio a este emocionante torneo. Para más detalles sobre el cronograma, horarios y canales de transmisión, consulta la siguiente nota de Depor. ¡No te pierdas esta intensa jornada futbolística!





¿Qué partidos se juegan este domingo 21 de enero?

LaLiga

Osasuna vs. Getafe: 8:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Real Madrid vs. Almería: 10:15 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

10:15 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus. Real Betis vs. Barcelona : 12:30 p.m. (horario de Perú) vía DSports y DGO

: 12:30 p.m. (horario de Perú) vía DSports y DGO Girona vs. Sevilla: 15:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports y DGO

Premier League

Sheffield United vs. West Ham: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

AFC Bournemouth vs. Liverpool: 11:30 a.m. (horario de Perú y Colombia) vía ESPN y STAR Plus.

Serie A

Frosinone vs. Caligari : 8:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

: 8:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus. Empoli vs. Monza: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Selernitana vs. Genova: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

US Lece vs. Juventus: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Bundesliga

FC Bayern vs. Werder Bremen: 9:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

vs. Werder Bremen: 9:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus. Borussia Mönchengladbach vs. Augsburg: 11:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Liga BetPlay

Millonarios vs. Medellín: 4:00 p.m. (horario de Perú y Colombia ) vía Fanatriz y RCN Nuestra Tele.

vs. Medellín: 4:00 p.m. (horario de Perú y Colombia ) vía Fanatriz y RCN Nuestra Tele. Junior vs. Bucaramanga: 6:10 p.m. (horario de Perú y Colombia ) vía Fanatriz y RCN Nuestra Tele.

vs. Bucaramanga: 6:10 p.m. (horario de Perú y Colombia ) vía Fanatriz y RCN Nuestra Tele. Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera: 8:20 p.m. (horario de Perú y Colombia ) vía Fanatriz y RCN Nuestra Tele.

Preolímpico Sudamericano Sub-23

Perú vs. Chile : 3:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Chile) vía DSports y DGO

: 3:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Chile) vía DSports y DGO Argentina vs. Paraguay: 6:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina y Paraguay) vía DSports y DGO

Serie de Río de la Plata

Deportivo Maldonado vs. Vasco da Gama: 6:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

