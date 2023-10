En una reciente entrevista, Kevin-Prince Boateng compartió una anécdota sobre su tiempo en Milán, donde su compañero en ese entonces, Ronaldinho, estuvo involucrado. Este episodio ocurrió en 2010, cuando ambos compartieron el vestuario en el AC Milan, aunque su convivencia duró apenas seis meses. El relato señala que el crack brasileño fue responsable de que la expareja del alemán descubriera una falsedad que el europeo le había ocultado durante bastante tiempo.

Boateng compartió en el canal de YouTube FIVE, de Rio Ferdinand, que en ocasiones solía asistir a eventos sociales con Ronaldinho. No obstante, en una situación en la que optó por quedarse en casa con su esposa en lugar de salir con el sudamericano, este último lo llamó repetidamente en plena madrugada.

“A veces iba a fiestas con él. Un día mi esposa se quedó en casa. Siempre le dije que iba a jugar al póquer. Una noche mi teléfono vibró a las 4 de la mañana. Vi que era Ronnie. Mi esposa dijo: ‘¿Qué te pasa? ¡Contéstalo!’ Pero no quería hacerlo porque pensé que probablemente estaba de fiesta y tal vez borracho”, comenzó diciendo Kevin-Prince.

Sin embargo, Ronaldinho persistió y, finalmente, Boateng optó por atender la llamada. “Puse el sonido más bajo para que no pudiera oírlo hablar tan alto. ‘¿Dónde estás?’, me gritó por teléfono. Se oía música a todo volumen de fondo”, continuó Boateng. “‘En mi cama’, le respondí. ‘Ven. Dile a tu mujer que vas a jugar al póquer’, me dijo Ronaldinho. Así fue como mi esposa descubrió que le mentía sobre el póquer”, concluyó.





Boateng y Ronaldinho, una amistad perdurable

A pesar de haber compartido equipo en Milán solo durante un corto período, su amistad sigue siendo sólida. En 2017, Kevin-Prince Boateng, quien en ese entonces era jugador y estrella de la UD Las Palmas, expresó en sus plataformas de redes sociales que consideraba a Ronaldinho como “el mejor de todos los tiempos”.

Su mensaje concluía con un toque emotivo y afectuoso: “Gracias por los grandes momentos que diste al deporte, fue un honor compartir tiempo contigo, dentro y fuera del campo”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR