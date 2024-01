En el mundo del fútbol, los giros inesperados y las situaciones polémicas son moneda corriente, algo de todos los días. El último capítulo de esta narrativa tiene como protagonista a Sadiq Umar, delantero de 26 años que milita en las filas de la Real Sociedad. Su presencia en la convocatoria para el partido de este miércoles en la Copa del Rey contra Osasuna, en El Sadar, ha generado titulares en la prensa y cuestionamientos, especialmente después de su abrupta salida de la concentración de la selección de Nigeria, en medio de la Copa Africana de Naciones, debido a una lesión.

La polémica se desató cuando, hace unos días, Sadiq abandonó la concentración de la selección de Nigeria alegando una lesión que, según los informes médicos del equipo nacional, lo tendría varias semanas fuera de acción. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente cuando se confirmó su inclusión en la convocatoria de la Real Sociedad para el partido en la Copa del Rey.

Como era de esperarse, la situación no pasó desapercibida y el seleccionador de Nigeria, Jose Peseiro, se vio en la obligación de abordar el tema en una rueda de prensa. “Tuvimos una reunión con los médicos y el jugador, me dijeron que estaba lesionado y que no se podía recuperar en 15 días o más tiempo”, explicó el entrenador de 63 años.

El también extécnico de la selección de Venezuela expresó su desconcierto ante la falta de claridad en el tiempo de recuperación y señaló que, ante la incertidumbre, el club instó a Sadiq a regresar. Pese a la versión de la selección nigeriana, los médicos de la Real Sociedad realizaron una inspección detallada a Sadiq Umar y no encontraron ninguna lesión que justificara su ausencia.

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, compartió la noticia en una conferencia de prensa y señaló que Sadiq Umar podría incluso ser titular en el partido de hoy. Esta decisión demuestra la confianza del cuerpo técnico en la condición física del delantero y, a su vez, deja entrever un inesperado giro en esta historia llena de idas y vueltas.





Sadiq Umar tiene 26 años y juega como delantero en la Real Sociedad. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo y a qué hora será el sorteo de Copa del Rey?





El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey se llevará a cabo este viernes 19 de enero, marcando un hito crucial en la competición. A las 13:00 horas (España y 7:00 a.m. en Perú y Colombia), los representantes de los ocho equipos clasificados estarán expectantes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para conocer a sus rivales en la próxima fase.





¿Cuándo se jugarán los cuartos de Copa del Rey?





El 24 de enero será la fecha en que se disputen los partidos de cuartos de final, que se jugarán a partido único. Un factor a tener en cuenta es que, hasta las semifinales, no se disputarán eliminatorias a ida y vuelta. Si el enfrentamiento es entre dos clubes de la misma categoría, el sorteo determinará qué equipo jugará en casa, siendo el equipo cuya bola se extraiga en primer lugar el designado como local.





