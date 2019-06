¿Por qué Ricardo Gareca cambió a Christian Cueva antes de la definición por penales?

¿Lo quiso cuidar? Christian Cueva no pudo ser parte de la definición por penales de la Selección Peruana en el partido contra Uruguay debido a que fue sustituido por Raúl Ruidíaz por decisión de Ricardo Gareca. El estratega nacional fue consultado por el cambio y por si este tuvo relación alguna con el disparo que 'Aladino' erró en Rusia 2018.

"No se me cruzó por la mente el cambiar a Christian Cueva a propósito. Él es fuerte, un jugador de mucha personalidad, de mucho carácter. Él no es de irse del partido, ninguno. No hubo intención respecto a eso.

La Selección Peruana logró su pase a las semifinales del certamen, luego de imponerse por 5-4 en la tanda de penales. Raúl Ruidíaz, quien había entrado por Christian Cueva, marcó de buena manera su disparo desde los doce pasos.

Ahora, Perú tendrá que medirse con Chile en una de las semifinales de la Copa América. Este duelo se jugará el próximo miércoles 3 de julio en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 7:30 p.m. (hora peruana).