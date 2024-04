Hoy en Santiago, Alianza Lima se enfrenta a Colo Colo, pero también a sus propios fantasmas. Porque aunque han pasado dos semanas de la caída ante Cerro Porteño y en ese lapso se lograron dos triunfos en la Liga 1 –frente a Atlético Grau y Sport Boys–, lo cierto es que cuando se encara el desafío de la Copa Libertadores las dudas vuelven. Por eso, Alianza Lima hoy tiene que creer. Es cierto que el juego del equipo generó ciertos cuestionamientos, pero también es verdadero que el nivel alcanzó para poner en apuros al vigente campeón Fluminense y para sostener un empate ante Cerro Porteño en Asunción hasta el último minuto. Es decir, el objetivo de poder ganar en Chile es posible.

Por el golpe en Santiago

Colo Colo ha hecho buenos partidos en la Copa Libertadores –victoria a Cerro Porteño y caída sufrida ante el Fluminense–, pero está muy lejos de ser invencible. Arturo Vidal le da una jerarquía distinta al ‘Cacique’, pero Alianza Lima también tiene lo suyo y está en condiciones de dar pelea. Un triunfo –o incluso un empate al tratarse de un rival directo– pondría a los blanquiazules en una buena posición para enfrentar lo que se viene. Eso sí, debe hacer un partido a la altura, sin fallos ni desconcentraciones, con entrega y determinación. Así se debe jugar la Copa. Y así llegarán los resultados. Hay que creérsela.

Alejandro Restrepo estudió muy bien a Colo Colo. El colombiano sabe que se trata de un rival con jugadores de buen trato de la pelota y que presentan un juego combativo de principio a fin. Pero, considera también que tiene equipo para desarrollar un fútbol equilibrado, donde por momentos tienda a ser directo, pero sin descuidar el juego asociativo preciso y rápido. Los hombres están a la disposición y, aunque la ausencia de Cecilio Waterman por lesión generó un lamento, es cierto que existen otros hombres que ambicionan tener la oportunidad para colaborar en busca del resultado.

La pizarra del éxito

La meta es sumar y para ello, en primer lugar, existe en el grupo el convencimiento de conseguirlo. Alejandro Restrepo diseñó el compromiso y ya tiene en la mente a sus protagonistas. El colombiano pensaría ganar el medio sector del campo para poder aminorar el poder de un rival que reúne en esa zona de la cancha a futbolistas de buen pie como Esteban Pavez, Leonardo Gil y Arturo Vidal.

Los elegidos son Sebastián Rodríguez, Jesús Castillo y Catriel Cabellos. Quienes además tendrán el apoyo de los carrileros Franco Zanelatto -de gran presente en la Liga 1 Te Apuesto- y Juan Pablo Freytes, uno de los futbolistas más regulares del conjunto blanquiazul por su labor en defensa y ataque.

El medio está cubierto con esos cinco hombres. Sin embargo, el entrenador estaría creyendo esencial el concurso de un futbolista más sobre los tres cuartos de campo para que sirva de nexo con el centro delantero y a su vez se convierta en un eslabón más en el engranaje de la recuperación de la pelota y en el armado de juego sobre el campo contrincante. Y el jugador que puede cumplir este trabajo es Cristian Neira, quien fue el autor del primer gol en la goleada ante Sport Boys por la jornada 12 del Torneo Apertura. El gol que anotó aquella noche en el Nacional es la jugada que se buscará hoy en el Monumental; subida por las bandas, servicio milimétrico y arremetida mortal con buena puntería.

Neira sería la apuesta de Restrepo en reemplazo de Waterman. Y el centro delantero que estaría muy cerca suyo, merodeando el corazón del área para coger un rebote o aplicar un cabezazo certero hacia la portería de ‘Los Albos’, sería responsabilidad de Hernán Barcos. El ‘Pirata’ es un futbolista de buen dominio de la pelota, encaja perfecto en el juego de asociación, aguanta como nadie en el ataque y a partir de allí se convierte en una alternativa distinta para encontrar el gol. Posee eficacia y tiene mucha experiencia jugando esta clase de partidos calientes a estadio repleto. Restrepo lo tiene muy en cuenta.

Almirón precavido

No quiere sorpresas. Jorge Almirón, en la víspera al partido contra Alianza Lima, reveló que no tenía definido su equipo. El técnico de Colo Colo citó que esperaba primero saber el plan del rival, que perdió a su goleador Cecilio Waterman. “Su goleador se lastimó, veremos si tras ello cambia el esquema o no. Lo hace de esa manera normalmente, pero uno puede llevarse la sorpresa. Por eso no definí al equipo, para adaptarnos a la línea de cuatro o cinco, como lo vienen haciendo”, señaló el argentino.

Por último, destacó al cuadro peruano. “Enfrentamos a uno de los equipos grandes del continente. Esperamos un buen partido y un buen resultado, que de local es lo que te obliga”, dijo. Alianza Lima inevitablemente modificará su ataque habitual de la Copa Libertadores por la ausencia de Cecilio Waterman. El goleador panameño se lesionó y en su lugar ingresaría Hernán Barcos, ante Colo Colo esta noche.

La inclusión del ‘Pirata’ como titular obedecería al nuevo plan de juego de Alejandro Restrepo para sorprender al ‘Cacique’ en el Monumental de Santiago. El colombiano esta vez buscaría el juego de asociación y sin descuidar el ataque directo. En esa idea, Barcos es esencial debido a su técnica, experiencia y efectividad ante el rival. La duda de Restrepo recae en el que sería socio de Barcos. Kevin Serna ha sido importante en lo que va de la temporada y se diría que es inamovible. Sin embargo, Cristian Neira se podría meter en el ‘11′ y dejar a Serna como arma para refrescar el equipo. Restrepo podría sorprender con su ‘11′. En ese caso, los íntimos empezarían el duelo con Campos; Zambrano, Ramos, Garcés; Zanelatto, Rodríguez, Cabellos, Castillo, Freytes; Neira (Serna) y Barcos.





