Desde la alineación inicial podía sospecharse que Cristal no iba a ser peligroso en ataque en Paraguay con Irven Ávila como ‘9′, y Alejandro Hohberg y Leandro Sosa como extremos. Estos jugadores fueron los mismos que tuvieron la mayor cantidad de minutos en la anterior Copa Libertadores y, a prori, eran los llamados a generar los goles. ¿El resultado? ‘SC’ anotó tres tantos en seis partidos, y ninguno de los mencionados celebró. Un dato que habría tenido que ser chequeado por el actual comando técnico. Por otro lado, y lo crítico, es que ninguno de este tridente cumple con el requisito de “juego al espacio” que proclama Nunes. En Asunción, Cristal no tuvo ningún remate durante el primer tiempo, y únicamente despertó con el gol en contra, concedido apenas a los 13 segundos del segundo tiempo.

“Cristal juega con Ávila, Hohberg y Sosa en ataque, que siempre piden la pelota al pie y hoy a nivel internacional eso no te alcanza. Lo más peligroso que te puede dar Hohberg es un remate de fuera del área. No tiene desborde, no tiene velocidad para sacarse a rivales, tampoco la tiene Ávila. Sosa te cumple, pero tampoco tiene velocidad. Así es muy difícil ganar en la Copa Libertadores”, apunta Diego Rebagliati del programa Al Ángulo de Movistar. La falta de gol a nivel internacional es un problema que los ‘cerveceros’ siguen sin corregir. Como mencionamos en el 2022, el equipo hizo tres goles, y en el 2021 cerró con solo uno en fase de grupos (seis partidos). Asimismo, si repasamos los que alinearon en Asunción, solo Ignácio Da Silva es la única cara nueva, en comparación al ‘once’ copero del año pasado, por ejemplo.

SPORTING CRISTAL ES EL EQUIPO PERUANO CON MÁS DERROTAS (109) EN TODA LA HISTORIA DE COPA LIBERTADORES. pic.twitter.com/OeFwNyGMCr — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) February 22, 2023

“La verdad me sorprendió un poco la manera de jugar del equipo. Yo pensé que Cristal iba a mostrar más cosas en Paraguay, pero lastimosamente no fue así. Faltó más carácter, más juego para llegar al arco rival, y cuando un equipo no tiene eso cuesta muchísimo en los torneos internacionales. Los delanteros de Cristal tienen que mejorar. En el primer tiempo casi no demostraron nada, no hubo esa diferencia de la delantera de Cristal con los defensores de Nacional”, nos dice Pedro Garay, ídolo paraguayo en la década de los noventa y subcampeón de la Libertadores en 1997 con los celestes.

Otro dato no menor es la posesión de balón intrascendente que tuvo ‘SC’ en Paraguay. Culminó con el 64%, pero solo tuvo tres disparos a puerta, dos de ellos en el poste tras remates de Adrián Ascues y Jhilmar Lora . Una figura repetida que se pareció mucho a la ‘era Mosquera’, donde Cristal mantenía la pelota, el protagonismo, pero no concretaba. Por ejemplo, pasó en la última Libertadores ante Talleres (0-0) y Universidad Católica (1-1), llegando incluso a superar el 70% de posesión de local. “El resultado me parece grave porque más allá que Nacional es un equipo paraguayo, que gana divididas y es fuerte por arriba, no es un rival que te pueda eliminar. Cristal se complicó la serie solo y si quiere pasar la llave tiene que mejorar mucho”, indica Rebagliati.

¿Por qué no juegan los refuerzos?

Una de las cosas que se le pide a este Cristal de Nunes, post caída en Paraguay, es el cambio de ritmo de mitad de cancha para adelante, y claramente eso te lo pueden dar jugadores que fueron suplentes y tuvieron pocos minutos ante Nacional. Hablamos de Washington Corozo, Joao Grimaldo y Brenner Marlos, este último –en el papel– el que tendría que ser el ‘killer’ para la actual temporada y llegó por recomendación del mismo Nunes. Ingresó a los 61 minutos.

“No entendí en cuanto a la alineación porque Brenner no arrancó. Es una apuesta como nueve, se le trajo para que sea el titular. Aparte no tiene una semana en Cristal, ya viene entrenándose dos meses. Viene de meter dos pelotas en el palo ante Melgar. Entiendo que Corozo y Grimaldo no estén al 100%, pero hay que ponerlos más”, finalizó el comentarista deportivo.

Desde La Florida indican que Corozo y Grimaldo no están para jugar un partido de 90 minutos, debido a que ambos recién salen de duras lesiones musculares. Por ello, el primero tuvo acción desde los 87′, y el segundo sí jugó alrededor de media hora. Pero la ausencia de Brenner desde el vamos si es una incógnita que solo Nunes podría responderla. El brasileño fue de los mejores en el triunfo 1-0 sobre Melgar y, aunque no anotó, se llevó los aplausos del hincha en el Gallardo.

Para seguir potenciando

En Paraguay se dio la primera derrota del año, incluyendo los amistosos de pretemporada, pero igual hubo algunos aspectos por resaltar de la performance de Cristal. Sobre todo en la zona defensiva, que aguantó la falta de efectividad de los delanteros hasta donde pudo. Allí resaltó el zaguero brasileño Ignácio Da Silva, veloz, fuerte, y rápido para los anticipos. Jhilmar Lora, por el lateral derecho, demostró que viene recuperando su mejor nivel, aunque fue señalado en el segundo gol de Nacional. Otro es Jesús Pretell, que aunque le cuesta la elaboración del juego, es atento para las marcas y los relevos. Salvó varias pelotas de gol en el arco de Renato Solís.

“Ignácio Da Silva fue el único que metió, que trató de tener presencia. Me gustó su accionar. Pero él tiene que gritar, darle ánimo al compañero, para que sea un buen líder dentro del equipo. Yo creo que Cristal puede remontar el marcador, si muestra una intensidad de juego, si llega al arco rival, recuperando el balón, yendo para adelante, así podrá conseguir una diferencia de tres goles ante Nacional en Lima”, agregó Garay, quien visitó a los celestes en Asunción en las horas previas al juego ante Nacional.

El ingreso de Adrián Ascues, quien hizo su debut oficial con Cristal, también es para resaltar. El joven volante de 20 años, que llegó de Municipal, cumplió las expectativas al reemplazar al lesionado Yoshimar Yotún y fue protagonista de dos jugadas clarísimas: un remate al palo de fuera del área y otro disparo que exigió al arquero rival. Tiene juego, potencia, despliegue y le dejó un dolor de cabeza al DT sobre colocarlo como titular en el tridente del mediocampo. Un dato es que generó tres remates, más que Ávila, Sosa y Hohberg en conjunto, siendo este último el único que acertó su disparo en el arco.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR