Sporting Cristal rozó la hazaña en tierras brasileñas, pero la fortuna y una decisión arbitral sumamente cuestionada terminaron inclinando la balanza a favor del gigante de Sudamérica. En un duelo cargado de tensión por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, el conjunto rimense cayó por 2-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque, dejando una sensación de mucha amargura por la forma en que se definió el encuentro. El equipo peruano plantó cara y complicó seriamente el libreto del “Verdão”, que tuvo que apelar a un polémico penal en la segunda mitad para destrabar un partido que se les estaba escapando de las manos, desatando una ola de comentarios tras las declaraciones de sus protagonistas en zona mixta.

El trámite del compromiso en Sao Paulo mostró a un cuadro brasileño impreciso y visiblemente incómodo ante el orden táctico propuesto por los ‘celestes’. A pesar de la presión constante de su hinchada, los locales no encontraban los caminos claros hacia el arco peruano, viéndose forzados a buscar soluciones alternativas para asegurar los puntos en casa y evitar una sorpresa mayor en el certamen continental.

Tras el pitazo final, la figura del encuentro, José ‘Flaco’ López, brindó declaraciones en caliente donde reconoció el altísimo nivel de dificultad que representó enfrentar a Sporting Cristal. El delantero argentino no ocultó que su equipo estuvo lejos de su mejor versión futbolística, pero resaltó la resiliencia del grupo para sacar adelante un resultado que se había puesto cuesta arriba.

Palmeiras' Argentine forward #42 Jose Manuel Lopez celebrates scoring his team's second goal during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Palmeiras and Peru's Sporting Cristal at Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Brazil on April 16, 2026. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

“Creo que habían pasado tres partidos desde la última vez que logré ayudar al equipo con un gol. Hoy asumí la responsabilidad del penalti, tenía confianza, y eso es todo: todos pedaleando juntos, todos en el mismo camino”, comenzó diciendo el atacante de 25 años, aliviado por romper su sequía personal en un momento clave.

Para el artillero del Palmeiras, la victoria tiene un valor doble considerando que el funcionamiento colectivo no fue el ideal durante los noventa minutos. López fue muy autocrítico con el desempeño del “Verdão”, pero priorizó la efectividad por encima del juego vistoso en una competición tan corta y exigente como la Libertadores.

“Estoy contento con la victoria. Fue un partido muy duro y, cuando no puedes jugar bien, tienes que ganar... Lo importante es lograrlo como sea. Hoy conseguimos tres puntos importantes en la clasificación, y ahora se trata de seguir luchando”, sentenció de forma contundente el futbolista argentino.

Sporting Cristal vs. Palmeiras se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

El delantero también destacó que la adaptación al ritmo que propuso el conjunto rimense fue uno de los mayores desafíos de la noche. Según sus palabras, el equipo peruano fue un rival durísimo que los obligó a exigirse al máximo, validando el buen planteamiento que realizaron los dirigidos por Zé Ricardo a pesar del resultado final.

Con este polémico triunfo, Palmeiras logra acomodarse en la tabla de posiciones, mientras que Sporting Cristal regresa a Lima con las manos vacías pero con la frente en alto. Los tres puntos se quedan en Brasil, pero el debate sobre la legitimidad de ese penal y el rendimiento del equipo de los peruanos seguirá dando que hablar durante toda la semana.

TE PUEDE INTERESAR