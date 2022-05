Este martes, el Estadio Nacional volvió a ser testigo de un hecho que parece haberse convertido en una pesadilla. Sporting Cristal igualó sin goles ante Talleres de Córdoba y volvió a quedar eliminado de la Copa Libertadores, sumando su temporada número 18 sin acceder a los octavos de final. El torneo que alguna vez lo vio ser subcampeón y pelear entre los grandes del continente, hoy le vuelve a decir adiós. Una despedida que cada vez cala más hondo en el corazón del hincha rimense.

Sumando apenas dos puntos, el conjunto dirigido por Roberto Mosquera está a punto de igualar la peor campaña - el año 2017 teniendo en el banquillo a José Guillermo del Solar- de los bajopontinos en la fase de grupos desde la temporada 2004, la última vez que llegaron a octavos. Pese a contar con nombres importantes y de selección, como Christopher Gonzáles, Horacio Calcaterra y Yoshimar Yotún, a los celestes les sigue sin alcanzar para trascender en el torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Temporada Puntos sumados 2022 2 (falta una fecha) 2021 4 2019 7 2017 2 2016 4 2015 7 2013 8 2006 7 2005 7

La palabra de Zegarra

Entre 2014 y 2017, Pablo Zegarra tuvo su primera experiencia como entrenador en suelo peruano con Sporting Cristal. Primero se hizo cargo de las categorías inferiores, para pasar después a la reserva y finalmente llegar al primer equipo. El también exfutbolista afirma que lo que ocurre con los celestes en copas continentales es algo que se da en todos los clubes nacionales. Además, indicó que se debe realizar una análisis profundos para corregir lo que se viene haciendo mal cuando se compite en el exterior.

“Es un tema que engloba a lo que es el fútbol nacional. A lo largo de estos últimos años la participación de los equipos peruanos en la Libertadores no ha sido lo esperado. Tiene que darse un autoanálisis por parte de cada institución. A partir de ahí analizar qué no está permitiendo realizar buenas presentaciones a nivel internacional. Eso mismo deberá hacerse en Sporting Cristal, que no ha cumplido con los objetivos afuera. Va a registrar uno de los puntajes más bajos en sus últimas participaciones. Eso tiene que servir para hacer una verdadera reestructuración cuando se afronte un torneo afuera”, señaló.

Los bajopontinos fueron superiores en la posesión del balón durante los tres juegos como local en esta Libertadore. No obstante, esto no fue suficiente, tal como lo afirma Zegarra: “El juego combinativo y de posesión es una marca de Sporting Cristal. Lo que si está claro es que todo eso es un medio para llegar al fin, el cual termina siendo hacer el gol. Si no están de la mano, no se terminan cumpliendo los resultados y objetivos. Eso ha sido la deuda en los partido de copa. Se le vio muy buenos momentos de juego, faltando redondear con lo más importante del fútbol (gol)”.

Pablo Zegarra dirigió a Sporting Cristal en la segunda mitad del 2017. (Foto: Difusión)

Mala planificación

Una de los mayores desafíos que tenía la dirigencia de Sporting Cristal para esta temporada era armar un plantel que pueda competir en ambos frentes, sobre todo fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, no lo consiguieron y sembraron una gran deuda.

Los laterales, la zona por donde llegaron la mayor parte de los goles en esta copa, no se reforzó y se siguió apostando por nombres (Johan Madrid y Nilson Loyola) que ya habían dado luces de que el ritmo internacional les cuesta mucho. Por otro lado, Mosquera decidió borrar casi del todo a Jhilmar Lora, quien pasó por un bajón de rendimiento.

En el mediocampo se sumó a Yoshimar Yotún y Leandro Sosa. Ambos no desentonaron, pero tampoco marcaron diferencias en el plano continental. Habría que destacar un poco más a Sosa, quien siempre que tuvo minutos dejó más de una sensación positiva.

Para los puestos de arriba fue la peor gestión que hicieron en La Florida. Tras decidir no renovar con Marcos Riquelme, se optó una vez más por un atacante del fútbol boliviano. El nombre elegido fue John Jairo Mosquera. El colombiano de 34 años no pudo completar nunca 90 minutos y se terminó yendo por la puerta falsa. Un desacierto que parecer haber pasado por agua tibia en las altas esferas de la tienda bajopontina. Por último, se trajo de vuelta a Fernando Pacheco de Brasil. Se creía su paso por aquel país podía entregado herramientas para crecer futbolísticamente, pero hasta el momento parecer ser todo lo contrario.

Hoy, todo va a quedar en apuntar a ganar la Liga 1. Para ello, el principal objetivo es fichar a un ‘9′ en el siguiente mercado (libro de pases abre el 13 de junio). Veremos si Sporting Cristal acierta esta vez y termina encontrando por fin un delantero que de la talla. ¡No hay margen de error!

Los fichajes de Sporting Cristal el 2022. (Fotos: Agencias)

Desde el corazón

Los fanáticos de Sporting Cristal también quisieron hacen sentir su voz. Depor conversó con tres hinchas que suelen tener presencia en redes sociales, quienes expresaron sus ideas sobre lo que viene ocurriendo con el club de sus amores.

Para Johanna Chávez

1. Una dirigencia con visión limitada a jugar el torneo local y no a competir a nivel internacional. 2. La captación y elección errónea de refuerzos. 3. Un presupuesto corto para un certamen internacional como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. 4. Malas decisiones técnicas, donde el DT ni el CT han logrado potenciar al equipo a dar el salto internacional esperado.Johanna Chávez

Valeria Valentin, resaltó la nula introspección de Roberto Mosquera y su poca capacidad para continuar al mando de los rimenses: “Nos ha dado logros y nos sacó de una mala racha en 2020, pero no existe autocritica de su parte. Decir que es su culpa por meter jóvenes cuando Castillo estaba ahí y es uno de los que ha resultado en una copa es una ofensa bien grande. Considero que es un técnico que necesita jugadores de experiencia, no un formador. La plantilla de Cristal cuenta con varios juveniles y no es apta para el técnico y al mismo tiempo no ha sabido repotenciar a los jugadores de experiencia. Tiene 12 jugadores que hace jugar y los demás no son opción, porque aportan muy poco o casi nada en el campo, plantea partidos pero no tiene idea de como replantearlo sobre la marcha, por eso se ha visto su falta de criterio para los cambios, para mi, Mosquera ya cumplió su ciclo”.

Por su parte, Denilson Barrenechea explica qué debería hacer Cristal para cambiar su rumbo en la Libertadores: “Debe haber una reestructuración o cambio de idea total. Desde la dirigencia se debe entender que no siempre se puede jugar con un plantel lleno de juveniles. Para que ellos crezcan necesitan estar al lado de futbolistas experimentados que los ayuden a madurar y mejorar. La idea de Innova Sports es generar ganancias, y la única forma de hacerlo sin peligrar es que se invierta bien. No necesariamente contratando jugadores caros, puedes hacer un trabajo minucioso y contratar bien, pero barato. A nivel comando técnico también es necesario traer a un DT que sea consecuente, asuma sus errores, que siga el modelo dirigencial: saber trabajar con jóvenes, darles la oportunidad de jugar, mejorar cada día, cada partido”.

