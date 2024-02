ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci se enfrentan este fin de semana por la tercera jornada del Torneo Apertura en un duelo que pondrá cara a cara a dos elencos que no han ganado en lo que va del certamen y que entrarán al gramado de juego del Estadio Unión Tarma con la obligación de quedarse con los tres puntos para no quedar relegados en la tabla de posiciones del torneo local.

En ese sentido, tanto los tarmeños, como los trujillanos, mandarán a sus mejores oncenas con la única intención de regalarle una alegría a sus respectivas hinchadas, las mismas que no han podido celebrar triunfo alguno en lo que va del presente año.

ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci está programado para este sábado a las 3:00 de la tarde en las instalaciones del Estadio Unión Tarma, el mismo que promete un importante marco de público para el duelo entre los dos elencos que militan en la Primera División del fútbol peruano que será transmitido por Liga 1 MAX.

Además de ello, recuerda que Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci se enfrentaron por el campeonato de Primera División de Perú, el encuentro brindó muchas emociones, a pesar del resultado 0-0 que ninguno buscará repetir en las instalaciones del Unión de Tarma.

Ojo a un detalle, el combinado tarmeño, quedó en la quinta posición de la tabla acumulada en la temporada pasada, accediendo a la fase nacional de la Copa Sudamericana, en la que medirá fuerzas con Deportivo Garcilaso por un lugar en la fase de grupos. Los trujillanos, por su parte, se ubicaron en el casillero 11.

¿A qué hora juegan ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci?

México: 14:00 horas

14:00 horas Colombia, Ecuador, Perú: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 16:00 horas

16:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay: 17:00 horas

¿En qué canal ver el ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci?

ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci será transmitido por la señal de Liga 1 MAX (L1 MAX) EN VIVO y EN DIRECTO, canal que se emite por la señal de DIRECTV (DSports), Claro y Best Cable. Para ver los partidos vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu televisor, pero recuerda que deberás pagar un extra para poder acceder a ellos.

¿Dónde juegan ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci?

ADT de Tarma vs. Carlos A. Mannucci: pronóstico del partido

En la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, ADT de Tarma cayó goleado 6-2 ante Sporting Cristal. Tras ello, empató 1-1 con Cienciano y, en la tercera fecha del Torneo Apertura, volvió a ser derrotado por 2-0, aunque esta vez ante Los Chankas.

Por el lado de Carlos A. Mannucci, debutó con una derrota por 4-0 ante Universitario de Deportes. Luego, empató empató en su visita a Unión Comercio. Sin embargo, en la tercera jornada no pudo de local y perdió 3-1 ante Comerciantes Unidos.

Si bien no hay un claro favorito para este partido, ADT de Tarma tiene una ligera ventaja sobre Carlos A. Mannucci en la previa del compromiso, debido al tema de la localía y la altura. Sin embargo, ambos comandos técnicos se juegan mucho en este duelo, por lo que intentarán salir airosos del mismo.





