ADT vs. Melgar se enfrentan EN VIVO, ONLINE, GRATIS este viernes 16 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura - Liga 1 2024 desde el Estadio Unión Tarma. El partido está programado para comenzar desde la 1:00 p.m. (hora de Perú y dos horas más en Argentina) y podrás seguir la transmisión del duelo por la señal de L1 MAX en DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que Depor te ofrece el mejor minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.

El enfrentamiento entre ADT y Melgar será importante para los objetivos de ambos equipos, quienes luchan por alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura. El cuadro de Tarma llega a este duelo con gran motivación tras obtener un valioso empate contra Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por Wilmar Valencia se mantiene en el quinto puesto de la tabla de posiciones y se ha convertido en uno de los protagonistas de la Liga 1 2024. Su principal meta es clasificar a un torneo internacional, aunque los aficionados tarmeños también sueñan con alcanzar el primer lugar.

Por su parte, Melgar es consciente de que no puede permitirse más errores si desea seguir en la lucha por el campeonato. En los últimos tres partidos, el equipo dirigido por Marco Valencia solo ha conseguido ganar tres de las últimas nueve unidades en disputa. Por lo tanto, el objetivo para esta jornada es conseguir una victoria como visitantes para recuperar terreno en la carrera por el título nacional.

La expectativa es alta para este partido, ya que ambos equipos tienen mucho en juego. Además, el enfrentamiento entre los hermanos Valencia da un aliciente a este duelo, por lo que los seguidores de ambos clubes estarán atentos a cada detalle del encuentro de este viernes en Tarma. Es preciso señalar que el juez principal del partido será Micke Palomino.

ADT: últimos 5 partidos

Fecha Resultados Torneo 10/08/2024 Alianza Lima 0-0 ADT Torneo Clausura 04/08/2024 ADT 1-2 Atlético Grau Torneo Clausura 31/07/2024 Carlos A. Mannucci 3-2 ADT Torneo Clausura 27/7/2024 ADT 2-1 Los Chankas Torneo Clausura 21/07/2024 Cienciano 0-1 ADT Torneo Clausura

Melgar: últimos 5 partidos

Fecha Resultados Torneo 04/08/2024 Unión Comercio 2-1 Melgar Torneo Clausura 31/07/2024 Melgar 1-0 Universitario Torneo Clausura 25/07/2024 Alianza Atlético 3-1 Melgar Torneo Clausura 20/07/2024 Melgar 5-2 César Vallejo Torneo Clausura 14/07/2024 Cusco FC 0-1 Melgar Torneo Clausura

¿A qué hora juegan ADT vs. Melgar?

Siguiendo con la programación, el ADT vs. Melgar se disputará el viernes 16 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.

¿En qué canales ver ADT vs. Melgar?

Por la fecha 7, ADT vs. Melgar será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán ADT vs. Melgar?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR