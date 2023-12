El plan Restrepo

Según lo planificado por Alianza Lima, los futbolistas pasarán exámenes médicos también este sábado 9 y domingo 10 previo a lo que será el inicio de trabajos de pretemporada en EGB este lunes 11 de diciembre por la mañana. El equipo ‘íntimo’ empezará con trabajos de preparación física en una pretemporada que tendrá dos sedes, la primera será en Lurín y, semanas después, en Cieneguilla donde todo el equipo hará una concentración rígida previo al inicio del torneo estipulado para el 26 de enero.

Para entonces, ya se espera que Alianza Lima cuente con el plantel más armado que en la actualidad, ya que de momento solo ha sumado oficialmente a Renzo Garcés y se ha confirmado la llegada de otros fichajes nacionales como Kevin Serna, Marco Huamán o Kevin Sandoval. Se estima que en los próximos días llegue Catriel Cabellos como el primer refuerzo proveniente del extranjero, además ya se ha acordado de palabra con el volante central Adrián Arregui y el defensor Juan Pablo Freytes. Asimismo, se tienen negociaciones avanzadas con el mediocampista Eric Remedi.

Más allá de estos nombres, Restrepo tendrá su primer contacto con la mayoría de jugadores este lunes por la mañana y tiene como objetivo principal poner en muy buena condición física a los futbolistas a base de trabajos de intensidad, velocidad y fuerza en conjunto con su comando técnico conformado por Giuliano Tiberti (asistente técnico), Walter Rivera, Ezequiel Katz (preparadores físicos), Salomón Libman (preparador de arqueros), Jhan Cárdenas y Cedric Oropesa (analistas de video). Depor pudo conocer que una de sus prioridades es que el plantel mantenga una óptima condición atlética y, en base a eso, también se están buscando a los refuerzos del extranjero.

¿Se quedan o se van?

Más allá de que Alianza Lima no ha anunciado su renovación, se conoce que Hernán Barcos continuará en el equipo para la temporada 2024 y fue uno de los primeros citados a los exámenes médicos. Sin embargo, en el caso de Jairo Concha, más allá de presentarse a dichos análisis y a la pretemporada de este lunes 11 de diciembre por tener contrato vigente hasta fin de año, su continuidad no es segura de cara al 2024. El futbolista todavía no acepta la oferta de renovación del club y, de momento, no se tiene nada resuelto con el futbolista.

Por su parte, pese a los cuestionamientos debido a sus recurrentes lesiones, Pablo Sabbag sí forma parte de los planes de Alianza Lima y ya se ha extendido una oferta a La Equidad, club dueño de su pase, para poder ampliar el tiempo de préstamo por una temporada más. El delantero colombiano es del gusto de Alejandro Restrepo, aunque no se descarta fichar a otro delantero para que compita el puesto con el ‘Jeque’ y el ‘Pirata’.

En el caso de Carlos Zambrano, el club ya no pretende contar con él para el próximo año y, bajo ese panorama y considerando que mantiene un año más de contrato, todo hace indicar que se buscará un club del exterior para cederlo a préstamo o, en su defecto, la posibilidad de rescindir el contrato con el jugador. De momento, ambas partes vienen sosteniendo conversaciones, pero la decisión desde el área deportiva ya está tomada. En esa misma posición del campo, Aldair Fuentes retorna al club tras vencer su préstamo en la Universidad César Vallejo.

