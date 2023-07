La mala actitud que tuvo Christian Cueva, quien se ausentó del primer día de trabajos porque estuvo de fiesta en Trujillo, frenó de manera brusca la gestión que el club y el futbolista llevaban adelante para lograr que el contrato celebrado en marzo entre las partes y que culminaba en el mes de agosto, se pudiera extender por más tiempo y todo indicaba que la gestión iba a tener éxito, dado que Guillermo Salas lo consideraba en sus planes y había dado el visto bueno para que el jugador siguiera.

El entrenador apostó por Christian Cueva, le ofreció su confianza. Sobre todo porque prefirió quedarse con él y dejar que Pablo Lavandeira quien tenía oferta de seguir su carrera en FBC Melgar, siga con el curso de su negociación y no se intente la posibilidad de frenar su partida hacia Arequipa. La decisión, a toda luz, fue desacertada. Claro, ‘Chicho’ tampoco tenía la bola mágica para predecir que Cueva cometiera una falta.

En la institución de todas maneras hay desazón. Porque si finalmente no siguen con Cueva, se acorta el universo de volantes con capacidad de generar juego. Christian Andrade está en proceso de recuperación de una lesión en la rodilla y no se sabe a ciencia cierta cuándo será su reaparición. Jairo Concha es el único jugador con la disponibilidad y para fortuna del club está volviendo a ser el jugador del año 2022. Después, no hay más jugadores que puedan ayudar a cumplir ese rol importante.





