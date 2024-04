Alianza Lima pasó del renovar el convencimiento en la Liga 1 Te Apuesto y ante Fluminense; a lamentar y cuestionarse tras una dura derrota ante Cerro Porteño. Ante esto, Depor conversó con Carlos Bejarano, Víctor Zaferson, Leao Butrón, José Carlos Yrigoyen y Gustavo Roverano, cinco voces autorizadas para analizar la actualidad del equipo íntimo y, puntualmente, sobre qué opinión tienen acerca de Alejandro Restrepo (entrenador cuya continuidad fue cuestionada hace unas semanas) y de los refuerzos de esta temporada.





Carlos Bejarano - periodista, docente e historiador de Alianza Lima

“Entiendo que en un equipo como Alianza Lima la urgencia de tener resultados inmediatos es agobiante para los dirigentes, entrenador, futbolistas e hinchas. Hay una necesidad de obtener resultados ya. Con todo lo que he visto, creo que a Alejandro Restrepo hay que seguir apoyándolo, es un entrenador para Alianza Lima . Está enseñando un nuevo lenguaje y eso no es fácil. A mí sí me gusta como entrenador, pero está claro que no convence del todo porque no gana.

Y hay un factor determinante, que a la ‘U’ le vaya bien en la Copa Libertadores es algo que agrava cualquier resultado de Alianza Lima. Si nos ponemos a pensar, en dos minutos hemos perdido cinco puntos, dos contra Fluminense y tres contra Cerro Porteño. ¿Esos segundos cambia la historia de un equipo? Creo que algunos son exitistas, obviamente el hincha es exitista siempre, pero en términos concretos creo que, más allá de eso, lo respaldaría.

Respecto a los fichajes, creo que estando quincena de abril es muy pronto para decir algo definitivo sobre un fichaje. Diera la impresión que a Cecilio Waterman le ha faltado experiencia o jerarquía, a mí me gusta Freytes que, más allá de esa jugada en Paraguay, hay que entender que es el jugador que ha tenido más minutos. Rodríguez me gusta, Cabellos ha tenido altibajos pero es tan joven que sentenciarlo pronto no me parece justo. Pienso que van a mejorar, pero el hecho de no estar bien en la Copa Libertadores y que al compadre le vaya bien, magnifica cualquier cosa para bien o para mal. Yo pediría paciencia para este grupo ”.

A Alianza Lima se le escapó el empate en el último minuto ante Cerro Porteño. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)





Leao Butrón - exfutbolista campeón con Alianza Lima

“El trabajo del profesor Alejandro Restrepo no lo he visto mucho de cerca en los entrenamientos, pero creo que va mejorando día a día. He conversado con algunos compañeros, están contentos con lo que hace el profesor y están convencidos de que su trabajo es el correcto . Me parece que es cuestión de tiempo que lleguen a entender todo lo que el profesor quiere. Si bien estos últimos resultados en Libertadores no nos han acompañado, creo que hay que analizar un poquito más allá y el juego ha sido el correcto. Como hincha de Alianza Lima, confío mucho en lo que pueda hacer el profesor.

En tanto a fichajes, han traído a jugadores importantes como Freytes, Rodríguez o Waterman que vienen siendo importantes en el equipo. Claramente hay jugadores nacionales o también internacionales que pueden mejorar todavía más y creo que eso será en el transcurso de los partidos. Es un campeonato largo y nosotros confiamos en que el aporte de los chicos que han venido de afuera va a seguir siendo importante y su rendimiento irá de forma ascendente”.





Víctor Zaferson - periodista y analista especializado en scouting

“Alejandro Restrepo dirigió a Pereira en la Copa Libertadores de 2023 y creo que sí encaja en el perfil de lo que el Fondo Blanquiazul estaba buscando: un técnico que haga competir a Alianza a nivel internacional. Cuando recién llego dijo que quería un plantel con jugadores dinámicos y polifuncionales, porque la Libertadores es muy intensa. Cuando llegan varios jugadores nuevos, en este caso más de 10 en 2024, muchas veces toma tiempo que se entiendan utilizando varios sistemas de juego y cambiando de posición a los jugadores varias veces (Freytes jugó en tres puestos diferentes).

Hay partidos en los que hubo errores puntuales en la defensa, falta de claridad en el medio y se les vio muy apurados en ataque. Por eso perdieron contra la U, SC y ADT. Le ha costado encontrar el once titular rápidamente. Creo que, luego del partido contra Cerro Porteño, que el once ya lo tiene, pero falta más claridad en el medio y en el ataque para convertir lo que el equipo genera. Los atacantes no están finos.

Sobre los fichajes, el que más me ha convencido es Cecilio Waterman. Se mueve por todos lados y aporta también sin el balón. Ramos, Freytes y Rodríguez han aportado también, pero todavía no son protagonistas. Kevin Serna recién encontró su lugar en el ataque. Creo que los refuerzos están bien, pero les falta ser más protagonistas, influir más en el juego. En lugar de Arregui yo creo que hubieran optado un ‘10′ que pueda asociarse con Rodríguez. Arregui es más de despliegue que de creación. Fuera de ello, en los partidos de Copa los atacantes no han estado finos. Ese es el principal problema”.





Gustavo Roverano - exfutbolista campeón con Alianza Lima y entrenador

“En general, el trabajo de Alejandro Restrepo como entrenador en Alianza Lima me parece muy bueno. Más allá de que el resultado se dé o no, me gustan los planteamientos que ha hecho con el equipo en la mayoría de partidos y la idea que busca instaurar. En tanto al plantel que conformaron, me gusta mucho, son buenos jugadores en términos generales. Los fichajes van acorde a lo que se buscaba y, en particular, si tengo que nombrar a uno, creo que el trabajo de Juan Pablo Freytes me gusta mucho por su muy buena condición física y lectura de juego”.

Alejandro Restrepo ha sido cuestionado por la irregularidad de Alianza Lima en el torneo local y la manera en que se le escapan los resultados en la Libertadores.

José Carlos Yrigoyen - escritor y periodista

“ El trabajo de Restrepo me parece, evidentemente, irregular. Tengo la impresión de que tiende a maquillar esa irregularidad o incapacidad con resultados ante equipos de media tabla o menos , mientras que a los otros no les gana o no consigue los resultados esperados.

Pero también creo que hay un tema que escapa a Restrepo y es la falta de jerarquía del equipo en la Copa Libertadores. Yo soy hincha de Alianza y no por eso tengo que negar lo evidente , los últimos dos resultados, sobre todo el de Cerro Porteño, nos habla de partidos en los que hubo errores que no pueden ocurrirle a un equipo profesional en esas instancias, pero pasó lo que pasó y eso no es un tema de Restrepo, sino de falta jerarquía internacional.

En tanto a los fichajes, me quedo ampliamente con Kevin Serna. Esperaba más de Cecilio Waterman, veo sus cifras y en la selección de Panamá tiene ocho goles en 21 partidos, te habla de un goleador atendible. Pero en el equipo ha demostrado que no está a la altura de otros delanteros panameños que conocemos incluso de cerca. Por el resto, pienso que falta verlos aún más en lo que resta de la temporada”.

