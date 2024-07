Luego de que Paolo Guerrero se negara a ingresar en el partido ante Alianza Lima, por la jornada 1 del Torneo Clausura 2024, la directiva de la Universidad César Vallejo conversó con él y ambas partes establecieron que el ‘Depredador’ no iba a entrenar con el primer equipo hasta que se resuelva su desvinculación, según informó RPP. También se conoció que el delantero de la Selección Peruana tendría que pagar una indemnización si quiere salir del club ‘Poeta’ y sumarse a otra institución.

El último domingo, Guillermo Salas quería que el delantero ingrese en el encuentro contra los blanquiazules -cuando iba 2 a 2-, pero el atacante le dijo que no estaba en buenas condiciones. Luego, en conferencia de prensa, el DT del elenco trujillano desmintió esto y aseguró que Guerrero sí estaba apto para tener minutos en la cancha. Esto ha generado una molestia fuerte en la dirigencia del club trujillano.

“Ahora lo conversaremos en la interna con el señor presidente y los directivos. Yo puedo entender la molestia de todos los compañeros que están a la expectativa y no están iniciando. Él me dio sus explicaciones, prefiero mantenerlas en reserva y tocarlo con la directiva, con su presencia. Bueno, eso queda ahí. Yo lo que puedo decir es que quiero estar con los jugadores que están 100 % comprometidos con la institución”, dijo Salas a los medios de comunicación.

La decisión que se ha tomado es que no entrene con el plantel. Sin embargo, por temas legales, es muy probable que el exjugador del Bayern Múnich lo haga por la tarde: la institución, por ejemplo, lo citó hoy a las 4:00 p.m. Lo que busca el histórico goleador es salir del club y tener una nueva aventura en su carrera profesional. Eso sí, tendría que pagar una indemnización. Si decide irse al extranjero, el monto sería menor al que pagaría por ir a otro club de la Liga 1.

¿Hasta cuándo es el contrato de Paolo Guerrero con la UCV?

Paolo Guerrero firmó un contrato con la Universidad César Vallejo hasta finales de 2024 y tiene una opción para renovar. “Tenemos una cláusula en la cual tiene un año, con opción a dos, y esperemos que esos dos años que nos hemos propuesto como situación pueda estar con nosotros”, señaló César Acuña en el pasado mes de febrero.

Según las reglas de la Liga 1, si un jugador es parte de un partido tanto en el Apertura como en el Clausura, no puede cambiar de camiseta en el campeonato nacional. Por tal motivo, como todavía no ha tenido minutos en el Clausura, sí puede ir a otro club peruano. Se estima que Alianza Lima intentaría fichar al ‘Depredador’ para el resto de la temporada.

¿Qué pasará con Paolo Guerrero?

Marcelo Bee Sellares, abogado argentino con especialidad en Derecho Deportivo y Administrativo, dio luces de cómo está suscrito el contrato del ‘Depredador’ y lo que podría surgir a partir de eso. Según explicó el letrado, en sus redes sociales, las partes que firmaron el vínculo solo podrán resolverlo en los últimos días de diciembre del 2024.

Además, no existe una condición que obligue a una indemnización de daños por una ruptura unilateral, ni cláusula de salida o rescisión anticipada. Entonces, lo expuesto solo allana el camino para un escenario: que Paolo Guerrero se siente a dialogar con los altos mandos de César Vallejo y resuelva sus diferencias en una carpeta. Si no se da esto y Richard Acuña cumple su palabra, el ariete de 40 años no solo podría quedar congelado, sino también perdería continuidad y su posible convocatoria para el reinicio de las Eliminatorias 2026 estaría en riesgo.





