En Alianza Lima sienten la necesidad de reforzarse -con urgencia- en zona ofensiva, debido a la baja producción de sus delanteros. Solo Hernán Barcos se salva en esta temporada, gracias a sus once goles y tres asistencias, contando la Liga 1 y la Copa Libertadores. En este panorama, la dirigencia blanquiazul ha contactado a diferentes atacantes y está cerca de lograr el fichaje de Kevin Quevedo, quien conoce muy bien el fútbol peruano. Ha sido titular en Universidad Católica de Ecuador en el primer semestre del 2024, por lo que llegaría con rodaje a La Victoria. A continuación, te contamos cuáles son sus estadísticas y en qué lugar ingresaría en el equipo de Alejandro Restrepo, que tiene el objetivo de luchar por el Torneo Clausura.

Cecilio Waterman inició bien esta campaña, anotando goles en los primeros partidos del Apertura, pero sufrió una lesión en abril y todavía no termina de recuperarse por completo. Estuvo en el banco de suplentes en el reciente triunfo por 3-2 sobre César Vallejo, pero el DT decidió no darle minutos. Pablo Sabbag, por su parte, sí saltó al campo en la segunda mitad ante los ‘Poetas’. El colombiano volvió a jugar un partido oficial con el cuadro victoriano después de nueve meses. Como se esperaba, aún debe trabajar para recuperar su mejor versión. Pero Alianza Lima no tiene tiempo para esperar porque la Liga 1 no se detiene. Por tal motivo está cerca de concretar la llegada de refuerzos.

¿Kevin por Kevin? Quevedo y dónde jugaría en Alianza Lima

La salida de Kevin Serna -fichará por el Fluminense de Brasil- es un duro golpe a la plantilla de Alianza Lima. Se trata de un jugador muy desequilibrante, que fue de los mejores del cuadro blanquiazul en la primera mitad de la temporada. Sin embargo, el club recibió una buena suma de dinero por su venta y ahora necesita cubrir el espacio que dejó el extremo. En ese sentido, uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Kevin Quevedo, quien destaca en Ecuador, conoce el fútbol peruano y es un hincha blanquiazul más. Recordemos que estuvo tres años en La Victoria en el inicio de su carrera.

Luego de un buen año en Deportivo Garcilaso -anotó ocho goles y dio tres asistencias-, Quevedo fichó por el club ecuatoriano. El peruano comenzó a trabajar más en su físico y se esforzó en los entrenamientos, por lo que se ganó un espacio en el once titular. En el primer semestre del 2024, disputó 19 partidos -contando la Liga Pro y la Copa Sudamericana-, en los que anotó tres goles y dio una asistencia. En el torneo continental, su equipo quedó en el segundo lugar del Grupo B y disputará los play offs para llegar a los octavos de final ante Libertad.

En Universidad Católica, Kevin ha demostrado ser un jugador muy rápido y que se adapta bien a cualquier sistema ofensivo. Ha tenido muchos minutos jugando como extremo por derecha o izquierda. Puede correr por la banda larga o incluso hacer diagonales. Traslada bien el balón y mejoró en los centros. Algunos pases gol se han originado gracias a su dinamismo. Y lo mejor es que tiene una buena definición cuando pisa el área. En Alianza Lima podría jugar como segundo delantero con Hernán Barcos o incluso hacer el trabajo de carrilero. Sin duda, podría cubrir el hueco que dejó Kevin Serna. A sus 27 años, Quevedo ganó experiencia y seguramente vestir la camiseta íntima le dará una motivación extra.

Quevedo disputó 5 partidos en la Copa Sudamericana 2024. (Foto: Universidad Católica)

El paso de Kevin Quevedo por Alianza Lima

Jugó en La Victoria en 2017, 2018 y 2019. Además ganó el título nacional en su primer año y jugó las finales de las siguientes campañas, en las que quedó subcampeón. En 2019 tuvo una de las temporadas más goleadoras de su carrera, anotando 17 tantos en 31 partidos en la Liga 1. Vivía un buen momento y fue fichado por el club brasileño Goiás; sin embargo, tuvo problemas con el comando técnico y no pudo instalarse en el once titular. Es así que regresó al fútbol peruano para defender los colores de Melgar y Deportivo Garcilaso. Recién en 2024 volvió a emigrar, esta vez al fútbol ecuatoriano, donde volvió a tener un rendimiento sobresaliente.

Kevin Quevedo salió campeón nacional con Alianza Lima en 2017. (Foto: Alianza Lima)

Matías Succar muy cerca de los íntimos

Matías Succar, de 25 años, tiene experiencia en el campeonato nacional: jugó en clubes como Deportivo Municipal, Unión Comercio y Carlos A. Mannucci. El año pasado vivió una de sus temporadas más goleadoras: anotó once goles y dio dos asistencias en 34 partidos con el conjunto trujillano en la Liga 1. Y en esta campaña lleva cuatro goles y dos asistencias en 16 compromisos disputados, de los cuales inició acciones en 14 de ellos. Tiene un promedio de 76 minutos jugados por partido. Para el cuadro ‘tricolor’, la presencia del delantero es clave y por eso tiene contrato hasta fines del 2026, lo que complica un poco su salida, pero en las últimas horas su nombre volvió a sonar con mucha fuerza en los pasillos de Matute.

El futbolista puede jugar en toda la zona de ataque, ya sea como único ‘9′ o como segundo delantero. Cuando Mannucci utilizó un ‘9′ y dos extremos en las bandas, también alcanzó minutos en la parte derecha de la cancha. En caso de llegar a Alianza Lima, podría reemplazar a Barcos o incluso jugar con él, tal como lo hacía Kevin Serna. En el 3-5-2 de Alejandro Restrepo también podría jugar como carrilero por derecha, reemplazando a Franco Zanelatto, aunque él prefiere estar más cerca del área. Las virtudes de Matías: un potente remate de zurda, suele disparar desde media distancia y tiene frialdad al momento de patear penales. También sabe marcar goles de cabeza.

Está teniendo un buen nivel y por eso también fue convocado hace unas semanas a la Selección Peruana, para el amistoso ante El Salvador en la previa de la Copa América de Estados Unidos. Jorge Fossati lo tuvo en cuenta y lo llevó a suelo norteamericano. Sin embargo, no tuvo minutos ante los salvadoreños y no logró quedarse en la lista final para el torneo continental. De todas formas, está motivado y continúa esforzándose para crecer en su carrera.

Succar lleva 4 goles y 2 asistencias en la Liga 1 2024. (Foto: Mannucci)

¿Cuáles son los próximos partidos de Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva este sábado 20 de julio, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro está programado para jugarse a las 7:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En la siguiente jornada, Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este encuentro se disputará el viernes 26 de julio en el estadio Monumental de Ate, desde las 8:30 de la noche (horario en Perú, Ecuador y Colombia). La transmisión estará a cargo de GOLPERU, que está incluido en la oferta de canales de Movistar.





