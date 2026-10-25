Sporting Cristal sufrió un duro tropiezo en su lucha por el Torneo Clausura 2026. El equipo rimense cayó por 3-1 ante Cusco FC en la Ciudad Imperial y perdió el liderato en un tramo decisivo del campeonato. Tras el encuentro, Michael Hoyos analizó el resultado y dejó un mensaje contundente de cara al próximo compromiso frente a Alianza Lima.

El atacante argentino reconoció que el primer gol del conjunto cusqueño afectó el rendimiento de los celestes, que habían comenzado bien el partido. Además, señaló que tuvieron oportunidades para encontrar el empate, pero el segundo tanto de Cusco FC, cerca del descanso, complicó sus posibilidades de remontar.

“Arrancamos bien el partido, pero después del gol de ellos nos caímos un poco. Tuvimos alguna que otra ahí para empatar. Estás ahí, cerca del 1-1, y al finalizar el primer tiempo se encuentran con el segundo gol, que hace todo más cuesta arriba”, declaró Hoyos en L1 MAX.

El delantero también reconoció el mérito del rival, que supo aprovechar su localía y las condiciones de la altura para quedarse con los tres puntos. Ahora, Sporting Cristal deberá corregir los errores que cometió en Cusco y preparar su siguiente presentación, en la que tendrá la oportunidad de recuperarse ante uno de sus rivales directos.

“En el segundo tiempo el equipo salió a buscarlo más arriba, a querer empatar el partido, pero ellos también juegan bien: están en su cancha, en su altura y la conocen muy bien. Hoy se quedan con el triunfo y a nosotros nos toca corregir cosas”, agregó.

Pese al resultado adverso, Hoyos dejó atrás la derrota y se enfocó en el enfrentamiento contra Alianza Lima, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. El atacante reconoció que la competencia está muy ajustada y que Sporting Cristal no puede confiarse si pretende mantenerse en la disputa por el título.

“Sabíamos que todo está muy equiparado y muy cerca, hay muchos equipos peleando arriba y nosotros nunca dimos por sentado que esto ya estaba cerrado”, sostuvo el futbolista, quien remarcó la importancia de prepararse bien para el choque ante los blanquiazules.

En ese sentido, el delantero celeste calificó el encuentro como una final y dejó en claro que el objetivo del equipo será quedarse con la victoria. “Quedan cuatro partidos por delante y ahora nos toca de local hacer un gran partido contra Alianza. Hay que prepararlo bien; después quedarán más finales, pero el jueves tenemos una final y hay que ganarla sí o sí”, sentenció.

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