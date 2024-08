Para Alianza Lima, los últimos días han sido de constantes movimientos y es que, sumado a la destitución de Alejandro Restrepo y el polémico acuerdo con Cristian Díaz como nuevo DT, también hubo inconvenientes luego del clásico ante Universitario (donde perdieron 2-1) porque se acusó a Carlos Zambrano de lesionar a Sebastián Britos en la última jugada del partido. No ajeno a esta situación, desde tienda blanquiazul, Bruno Marioni - director de fútbol - defendió al defensa y también dejó un mensaje para Jean Ferrari, administrador del equipo de Ate.

“Vemos que hubo muchas injusticias y que no se han tomado cartas en el asunto. En el comunicado pedimos al presidente del Comité de Disciplina que tome cartas en el asunto. Ayer vimos incidentes, ocasionados por un club, tomando acciones que no corresponden, con sus directivos que se justifican sobre situaciones que no corresponden”, contó en diálogo con TV Perú.

Estas declaraciones llegan después del partido de Universitario vs. Melgar, donde se produjo una pelea cuando el árbitro dio el pitazo final y miembros de ambas delegaciones se agarraron a golpes. Estos hechos de violencia fueron rechazados por Alianza Lima que, a través de un comunicado, mostraron su postura, esperando las sanciones correspondientes.

El comunicado de Alianza Lima sobre la pelea en Arequipa. (Imagen: Alianza Lima)

Volviendo a lo que sucedió en el clásico ante Universitario, Marioni rechazó todo tipo de acusaciones hacia Carlos Zambrano, quien fue señalado de lesionar a Sebastián Britos (tiene una fisura en el peroné). Para el gerente de fútbol, fue una acción fortuita, producto del riesgo del deporte.

“Es increíble escuchar a directivos denunciando a jugadores, aduciendo que quieren hacerle daño a un colega, en el caso de Carlos Zambrano, a quien lo acusaron de romper a otro, eso es grave. Hay que ser responsable con lo que se dice”, apuntó el argentino.

Finalmente, Bruno habló sobre el protagonismo que ha tomado Jean Ferrari con sus declaraciones sobre cada hecho que sucede, relacionado a los cremas: “Él representa a un club, como represento a Alianza Lima, probablemente él cree que le hace bien a su club, pero no se da cuenta de que le hace mal al fútbol”.





¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Comerciantes Unidos en el estadio Municipal Germán Contreras Jara, ubicado en Cajabamba. Este compromiso está programado para jugarse el sábado 3 de agosto desde las 3:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Gracias a este triunfo, el combinado blanquiazul llegó a los nueve puntos, tras lograr tres victorias y una derrota en las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura. Cabe mencionar que el equipo íntimo fue dirigido este martes por Diego Ortiz, de forma interina, hasta que se pueda concretar la llegada de un nuevo DT tras la salida de Alejandro Restrepo. Se espera que haya novedades en los próximos días.





