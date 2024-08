Universitario de Deportes afrontó uno de sus partidos más complicados en lo que va de la temporada, no solo por el resultado adverso frente a Melgar (1-0), sino por cómo se dio el desenlace en el Estadio Monumental de la UNSA. En ese sentido, Rodrigo Ureña, quien estuvo en el foco de las cámaras por su enojo tras ser cambiado a los 90′, analizó lo ocurrido en Arequipa y consideró que previo al gol de Leonel Galeano sintió un empujón que lo desestabilizó. No obstante, fuera de buscar culpables externos, apuntó a pasar rápidamente la página.

En una entrevista exclusiva con L1 MAX, el mediocampista chileno trató de explicar cómo se dio el tanto que le dio el triunfo a Melgar, donde, según su apreciación, hubo un toque previo que no le permitió despejar la jugada. Recordemos que todo esto se dio a los 66′ del compromiso, tras un saque de esquina ejecutado por Tomás Martínez y cabeceado por Leonel Galeano. Por más que Diego Romero intentó salvaguardar su portería, el testarazo fue muy esquinado y significó la ventaja para los rojinegros.

“Sí, claramente me pegan un empujón hacia adelante (en el gol de Melgar). Yo voy a saltar y me empujan hacia adelante, no vi quién estaba detrás de mí, pero claramente me empujan hacia adelante. Le vi al árbitro y no quiso cobrar. Es muy difícil que yo me pueda tirar, sabiendo que puedo dejar en posición de gol a un rival”. opinó el exvolante de Deportes Tolima.

En otro momento de la entrevista, Ureña se refirió a su reacción tras ser sustituido a los 90′ por Hugo Ancajima. Ya en frío y sin las revoluciones de aquel momento, donde claramente se marchó ofuscado por no continuar en un partido ‘picante’, el jugador de 31 años alegó que eso quedó atrás y para él siempre estará por delante la decisión del entrenador. Del mismo modo, evitó hablar del arbitraje y sugirió que en la interna de Universitario se harán responsables de esta derrota frente a Melgar.

“No solo me molesto por eso (su salida). Nos hacen un gol de balón detenido y obviamente es desconcentración de nosotros. También tenemos que hacernos responsables. En lo personal me hago responsable del gol, principalmente por eso. No soy de andar criticando ni cuando me sacan ni cuando me ponen, no estoy para eso, para eso está el técnico. Él toma sus decisiones y desde mi parte son siempre respetadas, lo mismo cuando me tocó y no me tocó jugar”, aseveró.

Rodrigo Ureña, que tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, contra Melgar registró su partido número 21 en lo que va de la temporada 2024. Estos está divididos en 15 por la Liga 1 y 6 por la Copa Libertadores, donde fue capaz de anotar un gol: el que le marcó a Sporting Cristal en la goleada crema por 4-1, el pasado 12 de mayo. Pese a que todavía no puede retomar su mejor versión, el chileno sigue siendo una pieza fundamental dentro del esquema de Fabián Bustos.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana, cuando reciba a UTC por la quinta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 4 de agosto desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App.

Posteriormente, tras enfrentar al ‘Gavilán del Norte’, los dirigidos por Fabián Bustos enfrentarán a Sport Huancayo por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el domingo 11 de agosto desde 3:15 p.m., tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido en exclusiva por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.





